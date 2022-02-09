Пособие на погребение. На сколько увеличили выплату с 1 февраля и как её получить?

В России с 1 февраля увеличили пособия на погребение. Как и другие социальные меры поддержки, эту выплату проиндексировали на уровень инфляции. Причём в этот раз за основу брали фактические показатели, а не прогнозные. Владимир Путин предложил такое решение, чтобы компенсировать “разогнавшуюся” в 2021 году инфляцию.

Рассказываем, на сколько увеличилось пособие, сколько платят в Алтайском крае и как получить меру поддержки.

На сколько увеличили пособие на погребение?

На 8,4%, как и все остальные социальные выплаты в России. Это официальный уровень инфляции, который зафиксировали в России по итогам года. И это первый случай, когда индексацию проводят с учётом фактической, а не прогнозной инфляции. Раньше увеличение пособий было куда скромнее. Так, в 2021 году выплаты повысили на 4,9%, а в 2020 году — на 3%. Сколько это будет в рублях?

Размер выплат увеличили до 6964,68 рубля. Напомним, в 2021 году пособие составляло 6424,98 рубля. Таким образом, сумма увеличилась более чем на 500 рублей. А в Алтайском крае столько же?

Нет, у нас — больше. Дело в том, что в случае с пособиями на погребение действуют повышающие районные коэффициенты. В Алтайском крае, в зависимости от района, они составляют 15% и 20%. Поэтому в нашем регионе размер пособия на погребение в 2022 году может составлять 8009,38 либо 8357,62 рубля. На кого рассчитана эта мера поддержки?

Выплаты предназначены для родственников умерших неработающих пенсионеров. В этом случае государство выделяет небольшую сумму денег, чтобы близкие потратили её на организацию похорон. Как получить пособие на погребение?

Человек, который занимался организацией похорон, может обратиться за поддержкой в ближайшее отделение ПФР. Главное — успеть сделать это в течение шести месяцев со смерти родственника. При себе нужно иметь паспорт, а также справку о смерти близкого человека.