Пособие на погребение. На сколько увеличили выплату с 1 февраля и как её получить?
В этот раз размер повысили сильнее, чем обычно
В России с 1 февраля увеличили пособия на погребение. Как и другие социальные меры поддержки, эту выплату проиндексировали на уровень инфляции. Причём в этот раз за основу брали фактические показатели, а не прогнозные. Владимир Путин предложил такое решение, чтобы компенсировать “разогнавшуюся” в 2021 году инфляцию.
Рассказываем, на сколько увеличилось пособие, сколько платят в Алтайском крае и как получить меру поддержки.
На сколько увеличили пособие на погребение?
На 8,4%, как и все остальные социальные выплаты в России. Это официальный уровень инфляции, который зафиксировали в России по итогам года.
И это первый случай, когда индексацию проводят с учётом фактической, а не прогнозной инфляции. Раньше увеличение пособий было куда скромнее. Так, в 2021 году выплаты повысили на 4,9%, а в 2020 году — на 3%.
Сколько это будет в рублях?
Размер выплат увеличили до 6964,68 рубля. Напомним, в 2021 году пособие составляло 6424,98 рубля. Таким образом, сумма увеличилась более чем на 500 рублей.
А в Алтайском крае столько же?
Нет, у нас — больше. Дело в том, что в случае с пособиями на погребение действуют повышающие районные коэффициенты. В Алтайском крае, в зависимости от района, они составляют 15% и 20%.
Поэтому в нашем регионе размер пособия на погребение в 2022 году может составлять 8009,38 либо 8357,62 рубля.
На кого рассчитана эта мера поддержки?
Выплаты предназначены для родственников умерших неработающих пенсионеров. В этом случае государство выделяет небольшую сумму денег, чтобы близкие потратили её на организацию похорон.
Как получить пособие на погребение?
Человек, который занимался организацией похорон, может обратиться за поддержкой в ближайшее отделение ПФР. Главное — успеть сделать это в течение шести месяцев со смерти родственника.
При себе нужно иметь паспорт, а также справку о смерти близкого человека.