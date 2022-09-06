«Повидал всех медведей Камчатки». Что известно о гиде из Новосибирска, который погиб на Ключевской Сопке?

6 сентября стало известно, что число погибших на Ключевской Сопке увеличилось до девяти. Источники «КП-Новосибирск» подтвердили гибель новосибирского гида Андрея Мищенко. Мужчина руководил восхождением всей группы. Известно, что в результате падения он получил серьёзные травмы и был обездвижен. В итоге спасти его не удалось.

Рассказываем, что известно об Андрее Мищенко из Новосибирска, его опыте восхождений и обстоятельствах гибели.

Кто такой Андрей Мищенко, который погиб при восхождении на Ключевскую Сопку?

Андрей Мищенко руководил злополучным восхождением группы туристов на Ключевскую Сопку. Мужчина жил в Новосибирске и работал в компании Extreme Time, которая и организовала поездку.

Какой был опыт восхождений у новосибирского гида?

Какой туристический стаж новосибирца, точно не сообщается. Но в компании Extreme Time мужчина проработал более пяти лет, пишет НГС со ссылкой на посты организации в соцсетях. Впервые мужчина оказался в горах ещё во время службы в армии.

«Андрей попал в горы в 2001 году, когда служил на Кавказе, и затем вплотную связал с ними свою жизнь. В нашей команде уже более пяти лет работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении: восхождение на Белуху, Школа альпинизма в ущелье Актру, а также на Камчатке: восхождение на Ключевскую Сопку, походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг», — рассказывается о Мищенко в посте на странице компании Extreme Time во «ВКонтакте».

Также в сообщении говорится, что только на Ключевскую группу вулканов Мищенко водил тургруппы 13 раз за последние пять лет.

«Можно сказать, что в нашей команде есть человек, повидавший практически всех медведей Камчатки», — говорится в сообщении компании.

Что об Андрее Мищенко говорят его друзья и знакомые?

В своих соцсетях представители компании Extreme Time называют Мищенко «матёрым сибиряком, для которого Камчатка стала вторым домом». И описывают его как лидера.

«Факт: когда Андрей начинает говорить — слушают все», — говорится в посте организации.

Изданию «НГС» удалось связаться с сестрой Андрея. Та рассказала, что до карьеры гида мужчина трудился машинистом.

«Он человек очень хороший, отзывчивый и добрый. Раньше работал машинистом на железной дороге. Потом он попробовал в горы и ему понравилось. Ушёл с железной дороги и стал работать гидом», — цитирует её издание.

Друзья гида рассказали журналистам «КП-Новосибирск», что Андрей Мищенко никогда бы не стал рисковать жизнями своих туристов понапрасну. По их словам, безопасность для гида была на первом месте.

«Может быть, случился камнепад или что-то типа селя и у них из-под ног всё ушло. В горах такое возможно. Не верю, что Андрей мог допустить нарушение техники безопасности и пустить в связке девять человек. Были случаи, когда он спускал коммерческие группы вниз из-за изменившейся погоды, лишь бы никто не пострадал. Ему проще было выслушать недовольные крики туристов, чем рисковать жизнями людей», — приводит их слова «КП-Новосибирск».

Как погиб гид из Новосибирска?

Известно, что мужчина выжил после падения, но получил много тяжёлых травм. По данным «КП-Новосибирск», у Мищенко было много переломов, включая позвоночник. Мужчина оказался обездвижен.

«Как мне сказали, он жив. Первая информация была, что у него перелом ноги, перелом рёбер и травма шеи. Последняя информация, которую мне передали от руководителя «ЭкстримТайма», — у него перелом позвоночника, он обездвижен, — информировал утром 5 сентября «КП-Новосибирск» источник, знакомый с ситуацией.

Но утром 6 сентября издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что мужчина погиб.

Что произошло на Ключевской Сопке?

О трагедии стало известно 3 сентября. Туристы сорвались во время восхождения на Ключевскую Сопку, находясь на высоте 4200 метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, но в итоге их количество увеличилось до девяти. Что именно произошло в горах и почему люди сорвались, точно неизвестно.

Вертолёт со спасателями смог добраться до выживших далеко не сразу — работу МЧС осложняли погодные условия. Эвакуировать туристов, которые уцелели, удалось только 6 сентября. На вертолёте вывезли троих человек.

Группа из 12 туристов отправилась на восхождение 30 августа. Экспедицию организовала новосибирская компания Extreme Time.

Правда ли, что в группе ещё был гид из Барнаула?

Да. Барнаулец Иван Алабутин был вторым гидом тургруппы. Известно, что в момент трагедии он спускал в безопасное место двух туристов, которым стало плохо при восхождении. Поэтому мужчины не было в числе тех, кто сорвался со скал. Алабутин до последнего пытался помочь пострадавшим, но все они погибли.

Сам барнаульский гид выжил, его уже эвакуировали.

Что известно об Иване Алабутине, читайте в материале amic.ru.