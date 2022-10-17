Правда ли, что Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp?

17 октября в СМИ появилась информация о том, что Минпросвещения запретило педагогам использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе. Также было указано, что некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp и родительские чаты. Что вообще происходит и с чем связано, разбирался amic.ru.

Учителям действительно запретили вести школьные чаты в WhatsApp?

Такой вывод напрашивался после публикации газеты «Коммерсант», в которой было сказано, что «Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах». В статье фигурировали сразу несколько регионов, которые подтвердили: использование иностранных мессенджеров ограничить в рамках образовательного процесса или на рабочих местах. Об этом изданию сообщили в Минпросвещения Хабаровского края и в администрации Курской области.

В Минобразования Нижегородской области изданию заявили, что, помимо WhatsApp и Viber, рекомендовали отказаться от Skype и Google Drive. В регионе указали, что соответствующее письмо от министерства получили ещё в конце августа. В нём же шла речь о том, что необходимо «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

А что говорят в Минпросвещения?

После публикации в газете, которая разошлась по всему интернету, Минпросвещения в своём Telegram-канале уточнило, что никаких запретов по поводу использования иностранных мессенджеров они не устанавливали. По их словам, речь шла лишь о рекомендации перейти на систему «Моя школа», сообщает ТАСС.

«Минпросвещения РФ рекомендовало ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» с использованием российского мессенджера «VK Мессенджер», — сообщили в Telegram-канале министерства.

В итоге можно или нет использовать WhatsApp родителям и учителям?

Получается, что можно. По крайней мере, пока в России не ввели всеобщий запрет на использование продуктов запрещённой в России и признанной экстремистской корпорации Meta. Напомним, ей принадлежат социальные сети Facebook* и Instagram*, мессенджер WhatsApp.

В Минпросвещения отметили, что система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители.

*Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в России.