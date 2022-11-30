Правда ли, что на парковке возле барнаульского ТЦ запретят ночную стоянку?

Новый запрещающий знак установят у одного из торговых центров в Барнауле. Об этом сообщается на сайте администрации города. Ограничения связаны с парковкой.

О том, у какого ТЦ запретят парковаться и в какое время, — в материале amic.ru.

Возле какого торгового центра в Барнауле запретят парковаться?

Речь идёт о барнаульском торговом центре Dommer, который находится по адресу Павловский тракт, 166. Именно там городские власти решили ограничить стоянку.

Какие знаки установят на парковке возле ТЦ?

Возле Dommer появятся знаки «Зона с ограничением стоянки» (цифровое обозначение — 5.27).

В какое время будет запрещена стоянка?

Стоянка на парковке у ТЦ Dommer будет запрещена в ночное время — с 22 часов до 6 часов утра следующего дня.

Когда ограничение вступит в силу?

Ограничительные знаки появятся на парковке уже в пятницу, 2 декабря. Тогда новые правила и начнут действовать.

Почему власти решили ограничить стоянку?

Таким образом городская администрация борется с лихачами, которые любят подрифтовать ночью на парковках. В сообщении пресс-службы мэрии так и сказано:

«Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке движение автомобилей в управляемом заносе».