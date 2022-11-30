Правда ли, что на парковке возле барнаульского ТЦ запретят ночную стоянку?
Запрещающие знаки — один из способов борьбы с дрифтерами
Новый запрещающий знак установят у одного из торговых центров в Барнауле. Об этом сообщается на сайте администрации города. Ограничения связаны с парковкой.
О том, у какого ТЦ запретят парковаться и в какое время, — в материале amic.ru.
Возле какого торгового центра в Барнауле запретят парковаться?
Речь идёт о барнаульском торговом центре Dommer, который находится по адресу Павловский тракт, 166. Именно там городские власти решили ограничить стоянку.
Какие знаки установят на парковке возле ТЦ?
Возле Dommer появятся знаки «Зона с ограничением стоянки» (цифровое обозначение — 5.27).
В какое время будет запрещена стоянка?
Стоянка на парковке у ТЦ Dommer будет запрещена в ночное время — с 22 часов до 6 часов утра следующего дня.
Когда ограничение вступит в силу?
Ограничительные знаки появятся на парковке уже в пятницу, 2 декабря. Тогда новые правила и начнут действовать.
Почему власти решили ограничить стоянку?
Таким образом городская администрация борется с лихачами, которые любят подрифтовать ночью на парковках. В сообщении пресс-службы мэрии так и сказано:
«Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке движение автомобилей в управляемом заносе».