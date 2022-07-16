Правда ли, что наследникам разрешат не выплачивать кредиты и ипотеку за умерших родственников?

Обязанность выплачивать долги по ипотеке и кредитам в случае смерти заемщика в России предлагают переложить с наследников на страховые компании. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. В каких случаях правопреемники смогут не брать на себя бремя долговой ответственности и как себя обезопасить уже сейчас, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Разве наследники должны платить кредиты за умерших родственников?

Если человек успел составить завещание, его наследниками могут быть не только родственники. Тот, кто вступает в наследство, вместе с автомобилями, недвижимостью и другими благами наследует и долги умершего.

Есть риск, что придется выплачивать и кредиты, и ипотеку, и задолженность по ЖКХ. Не наследуются только долги, связанные с личностью умершего: алименты, штрафы, возмещение вреда, предоплата за выполнение работ и услуг. Эти долговые обязательства не лягут на плечи наследников.

Бывают случаи, когда сумма долгов значительно превышает стоимость наследства.

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Получается, придется платить банку из своего кармана?

Тут уже на ваше усмотрение. Вы можете, например, продать наследственное имущество и рассчитаться за кредит вырученными средствами. Либо можете оставить наследство себе, а рассчитаться с долгами своими средствами.

Законодатель не предоставляет наследнику права выбора — человек или вступает в наследство полностью, или отказывается от него в полном объеме. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшей к нему доли наследственного имущества, пояснили amic.ru в нотариальной канторе.

«То есть своим имуществом рассчитываться за эти долги не придется. К примеру, если долгов у умершего было на три миллиона, а наследства — на один, отдать придется только полученный по наследству миллион», — объясняет помощник нотариуса.

При этом следует учитывать, что придется не только отдать долги, но и понести расходы, связанные с оформлением наследства. Поэтому, прежде чем начинать процедуру оформления наследственных прав, нужно оценить сумму долгов, объем наследства и свои возможности по погашению кредитных обязательств, рекомендует председатель коллегии адвокатов «Гиппократ» Виталий Толкачев.

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А как это можно сделать?

Чтобы избежать возможных ошибок, необходимо получить консультацию нотариуса, которая проводится бесплатно. Они наделены полномочиями по сбору информации о «наследственной массе», в том числе, о долгах умершего.

Банк направляет по месту открытия наследственного дела требование с указанием суммы неисполненных обязательств и сведений о способах погашения задолженности. Нотариус уведомляет наследника и уже наследник принимает решение, будет он платить или откажется от наследства.

«Если была оформлена страховка и смерть будет признана страховым случаем, то долг по ипотеке должна выплачивать страховая компания. При этом наследники должны уведомить страховщиков для признания смерти заемщика страховым случаем. Но очень важно не упустить момент и обратится в страховую в указанные в договоре сроки, чтобы потом с ними мучительно и долго не судиться. Бывает, что на это по условиям страховки дается всего пять дней», — объясняет Виталий Толкачев.

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А как узнать является ли смерть наследодателя страховым случаем?

Тут все зависит от того, насколько вы юридически подкованы. Сейчас банки предпочитают перекладывать обязанность выплат на наследников. Для них это самый легкий путь решения вопроса долга в такой ситуации. А для страховой компании — тем более.

Сами наследники могут вообще не знать о существовании договора страхования. Банк будет хранить молчание и не подскажет, что ничего выплачивать не надо, — жизнь заемщика застрахована и будет платить страховая фирма.

И это сейчас не является нарушением, так как по действующему законодательству банки не обязаны удостоверяться, какие случаи считаются страховыми, и требовать выплаты от страховщиков. Чтобы исправить ситуацию, в Госдуме предлагают внести поправку в Закон «О потребительском кредите», пишет «Российская газета».

В чем суть этого законопроекта?

Из текста проекта следует, что кредитор, указанный в договоре как выгодоприобретатель, должен предъявить страховщику требование об уплате возмещения в счет оплаты займа и документы, подтверждающие события с признаками страхового случая. Это необходимо сделать на протяжении срока, прописанного в договоре страхования, если заемщик не обратился за компенсацией к страховщику самостоятельно.

Если в договоре срок не прописан, финансовой организации следует направить требование в страховую компанию тут же, как только он получит известие о том, что наступил так называемый страховой случай.

Автор законопроекта, зампредседателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, отмечает, что если случилось несчастье и клиент не в состоянии вернуть остаток кредита, банк должен решать проблему со страховой компанией.

Обращаться с требованиями к наследнику можно, только если сумма страхового возмещения будет меньше задолженности или выяснится, что договор страхования не продлили вовремя. То есть в случае форс-мажора.

Когда этот закон примут?

Неизвестно. Пока документ только внесен на рассмотрение. Можно предположить, что подобные поправки не пройдут легко, как говорят, «с первого раза». И вряд ли они будут приветствоваться многими банками и страховыми компаниями.