Правда ли, что Сбербанк ввел налог в 1% за снятие наличных с банковских карт

Разбираемся, правдивая ли эта информация

19 ноября 2018, 11:32, Олеся Пастухова

В СМИ и социальных сетях уже на протяжении нескольких месяцев распространяется информация о том, что Сбербанк ввел единый налог в размере 1% за снятие наличных с банковских карт. Разбираемся, действительно ли это так.

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Откуда взялась эта информация?
Банк обновил программное обеспечение на банковских терминалах, после чего на многих из них появилось сообщение "Низкая комиссия от 0% до 1%".
2
Правда ли то, что Сбербанк ввел налог за снятие наличных?

Нет. Ни налога, ни комиссии за снятие наличных с банковских карт Сбербанк не вводил. Банки не имеют права взимать налоги со своих клиентов, такое право есть только у Федеральной налоговой службы. Информацию о налоге за снятие наличных опроверг сам банк.

"Сбербанк не менял тарифы за снятие наличных в банкоматах. Распространяемая отдельными фейковыми ресурсами информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе банка.

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Тогда о чем речь в сообщении на банковских терминалах?
Речь о том, что комиссия в 1% будет взиматься не с клиентов Сбербанка, а с владельцев карт сторонних банков.
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В каких случаях Сбербанк взимает комиссию за снятие наличных?

Если владелец карты Сбербанка снимает в сутки до 150 000 рублей, то комиссия взиматься не будет. Если клиенту потребовалось больше наличных, то ему придется заплатить 0,5% от суммы, которая превышает суточный лимит.

Также комиссия берется за снятие любой суммы в банкоматах других банков. Комиссия в банкомате составит 1% (но снимать можно не менее 100 рублей), в кассе комиссия также составит 1% (но снимать можно не менее 150 рублей).

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