Правда ли, что в России отменят вызов педиатров на дом?

Главный педиатр Минздрава Александр Баранов в конце лета выступил с предложением исключить из работы педиатров такую функцию, как вызов врача на дом. Действительно ли Россия готова перейти на работу детских докторов по новому сценарию и чем это может обернуться, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Почему вообще решили отменить вызов педиатра на дом? Господин Баранов выступил с инициативой отказаться от визита на дом детских врачей для начала в городах, где есть и поликлиники, и стационары. Главный педиатр мотивировал это тем, что в медучреждении у специалистов значительно больше возможностей для проведения диагностики - можно назначить лабораторные и инструментальные исследования.

На дому, как отметил Баранов, доктор пользуется только фонендоскопом и шпателем. Специалисту сложно распознать, бактериальная это инфекция, вирусная или респираторная. А от точности постановки диагноза зависит, какое именно лечение необходимо назначить.



Кроме того, медик добавил, что родители стали избалованы и зачастую вызывают врача, потому что ленятся идти в поликлинику. При этом нагрузка на педиатров колоссальная. Особенно она возрастает в осенне-зимний период. По мнению Александра Баранова, освобождение детских врачей от посещений пациентов на дому сократило бы нагрузку на врачей, по крайней мере, вдвое. Однако он уверен, что есть особые случаи и в силу этого вопрос нельзя решать огульно.

2 Извините, а как теперь предлагают лечить детей? Главный педиатр отметил, что за рубежом практики вызова врача на дом фактически нет. Маленьких пациентов привозят в поликлинику родители лично, либо туда их доставляет "неотложка". По его мнению, и российские города могли бы перейти на такую форму взаимодействия пациентов и медиков. Это позволит отказаться от затратной системы похода доктора на дом и перейти к самостоятельности и ответственности людей.



Как подтвердила директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в Америке и Западной Европе на самом деле отсутствует практика вызова на дом врачей во всех ситуациях. Но при этом эксперт подчеркнула, что в этих странах прекрасные дороги и в каждой семье есть минимум по одному автомобилю. В России ситуация обстоит несколько иначе. Получается, что родители будут вынуждены вызывать нашу "скорую помощь". Отметим, что ее вызов стоит в три раза дороже, чем визит педиатра.



По мнению руководителя института, сейчас стоит задуматься над форматом визитов. Иногда возможно провести консультацию дистанционно, например, через скайп. Но есть случаи, когда необходим только личный осмотр педиатра на дому.

3 Что в итоге решили? На сегодняшний день предложение главного детского врача об изменении системы работы участковых признали несвоевременным. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации сообщили, что пока инициатив по отмене оказания медицинской помощи участковыми педиатрами на дому не готовится.

4 В каких случаях можно вызвать педиатра на дом? На самом деле ни федеральных, ни региональных документов, которые бы регламентировали ситуации, требующие вызова педиатра на дом, и ситуации, в которых родители ребенка могут или должны обратиться с ним в поликлинику, не существует. Родители должны самостоятельно оценить здоровье ребенка и при необходимости вызвать участкового педиатра. Если родители считают, что ребенка нельзя вести в больницу, специалисты будут обязаны принять вызов. Вызов должен быть обслужен врачом в день его поступления.



Педиатра на дом вызывают в случаях, если у ребенка наблюдается:



- повышение температуры тела;

- высыпания на теле;

- боли в горле;

- кашель;

- недомогание;

- боли в животе;

- понос;

- редкая рвота;

- осложнения после прививки;

- хронические заболевания в период обострения;

- необоснованное беспокойство.

Также педиатра домой имеют право вызвать родители детей до года.



Отметим, что вызвать врача на дом можно при любом заболевании, которое не требует экстренной медицинской помощи. Если вы видите, что состояние ребенка ухудшается, не ждите визита доктора и незамедлительно вызывайте "скорую помощь".



