Правда ли, что в России разблокируют Instagram*?

В России предложили разблокировать Instagram* (принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ). С таким предложением выступило сообщество, которое называет себя «Советом блогеров» при Совете Федерации. Письмо направили Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву.

Впрочем, в Совфеде уже высказались и по поводу «Совета блогеров», и по поводу возможной разблокировки Instagram. О том, вернут ли россиянам доступ к социальной сети, — в материале amic.ru.

Правда ли, что в России предложили разблокировать Instagram*?

Такое предложение действительно прозвучало. «Совет блогеров» при Совфеде 1 ноября попросил Путина и Медведева пересмотреть решение о блокировке Instagram*. Координатор совета Валерия Рытвина подтвердила «Ведомостям» подлинность письма.

Почему, по мнению блогеров, Instagram* нужно разблокировать?

Обратившиеся отметили, что с потерей Instagram* Россия «утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны».

В письме также говорится, что россияне всё равно пользуются Instagram* через VPN-сервисы. А это, в свою очередь, создаёт угрозу для их персональных данных.

Авторы подчёркивают, что отечественные соцсети «не обладают такой популярностью у российских пользователей» и «не стали равноценной и эффективной заменой запрещённым сетям».

Ещё одна важная причина: с уходом Instagram* многие предприниматели не могут вести свою деятельность. Кроме того, в стране сократились возможности для благотворительности.

Что на предложение ответили в Совфеде?

В Совфеде оперативно сообщили, что никакого «Совета блогеров» не существует. Соответствующее заявление парламент опубликовал в своём официальном Telegram-канале. Там сообщили, что Рытвина действительно имеет отношение к Совету Федерации, но в качестве координатора секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете по науке, образованию и культуре.

Впрочем, уже не имеет. В том же сообщении говорится, что Рытвина исключена из экспертного совета из-за того, что «неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ».

От предложений по разблокировке Instagram* в Совфеде тоже открестились, заявив, что письмо не является позицией верхней палаты парламента.

Так разблокируют Instagram* или нет?

Никто из представителей власти пока не откликнулся на предложения. Кроме того, к инициативе не присоединился никто из законодателей. Поэтому логично ожидать, что в ближайшее время Instagram* в России не разблокируют.

Пытались ли уже разблокировать Instagram*?

Да. Летом 2022 года с предложением разблокировать Instagram* выступил депутат ГД от «Новых людей» Алексей Нечаев. Но тогда его идея тоже не нашла отклика. В ГД тогда заявили, что перед этим представители соцсети должны изменить свою политику и извиниться перед россиянами.

Почему соцсеть вообще оказалась запрещена?

Instagram* заблокировали в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной стало откровенно странное решение корпорации Meta**, официально разрешившей пользователям призывы к насилию в отношении российских военных.

Генпрокуратура усмотрела в таком решении американской компании явные признаки экстремистской деятельности и обратилась в суд. Роскомнадзор незамедлительно внёс Instagram* в список запрещённых.

*Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

**Meta — материнская компания Instagram. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.