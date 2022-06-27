Правда ли, что в России сразу после окончания школы можно будет служить по контракту?

Выпускникам школ хотят разрешить служить по контракту сразу после призыва на срочную службу в российскую армию. С такой инициативой выступил комитет Госдумы по обороне. Кого могут коснуться эти поправки и через какое время молодых контрактников начнут отправлять в зону боевых действиях, об этом в рубрике «Вопрос-ответ».

На каких условиях выпускников школ хотят принимать на контрактную службу?

Сейчас выпускники школ могут заключить контракт с армией только после трёх месяцев «срочки». Комитет Госдумы по обороне предлагает эту норму изменить и разрешить заключать контракты поступающим на военную службу гражданам мужского пола, если они:

— совершеннолетние;

— не пребывают в запасе;

— получили среднее общее образование.

Сейчас без трёхмесячной «отсрочки» контракт заключать могут срочники, которые до призыва успели получить высшее и среднее профессиональное образование — выпускники техникумов и профучилищ.

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Общество Выпускникам школ в России разрешили служить по контракту

Получается, сразу после школы ребят будут отправлять на передовую?

Нет. Новая версия законопроекта предполагает «отсрочку» для таких контрактников. Их нельзя будет отправлять в зону боевых действий, если они прослужили менее четырёх месяцев и не прошли полную подготовку по учётно-военной специальности. То есть неподготовленных вчерашних школьников, подписавших контракты, воевать никто не пошлёт.

Зачем вообще предлагают внести такие поправки?

В Госдуме необходимость таких корректировок объясняют финансовой выгодой для военнослужащих. Сейчас первые три месяца срочник не получает денег, и только потом имеет право заключать контракт. После принятия закона он будет сразу иметь право на денежное довольствие в статусе контрактника.

«Это, по сути, чисто технический законопроект», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв «Взгляду».

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При этом депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман сообщил NEWS.ru, что разрешение заключать контракт сразу после школы не связано с проведением спецоперации на Украине. Это решение, по сути, позволит начать раньше обучение серьёзным военным наукам.

«Направлять на Украину больше военнослужащих, чем там есть на данный момент, вряд ли требуется. Мы там воюем не живой силой, а техникой. Соответственно, нам нужны люди, безупречно этой техникой владеющие, — сказал Вассерман.

При этом в Совфеде идею разрешить служить по контракту выпускникам раскритиковали, пишут РИА Новости. В частности, сенатор Сергей Цеков считает, что заключать контракт должны только те, кто уже отслужил «срочку» и знает, что такое армия.

Раскритиковала поправки в законодательство и глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она считает, что в случае реализации этой инициативы вчерашние школьники окажутся незащищёнными, сообщает «Газета.Ru».

«Никогда не поддержу, потому что любая профессия, а военная служба — это тоже профессия, требует профессиональной подготовки. И дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищёнными», — сказала парламентарий.

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Одни за, другие против, а что в итоге?

Пока на этот вопрос нет ответа. Госдума должна была рассмотреть эти поправки сегодня, 28 июня. Соответствующее изменение было предложено ко второму чтению к законопроекту, который ранее был принят в первом чтении. Речь идёт о проекте закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты, авторами которого стали депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев.

Но из-за бури недовольства со стороны родителей школьников рассмотрение законопроекта по призыву 18-летних на службу по контракту перенесли без срока.