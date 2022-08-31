Правда ли, что в российских школах запретят использовать мобильные телефоны?

Школьники в России больше не смогут ходить на уроки с телефонами. Использовать их во время занятий им будет запрещено. С чем это связано, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Детям запретят в школах пользоваться мобильными?

Получается, что так. Новый запрет связан с новыми санитарными правилами. Согласно им, использование сотовых телефонов школьниками во время уроков будет под запретом, сообщает ТАСС.

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А как теперь связываться с детьми?

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании уточнил, что ограничения на использование телефонов касаются только уроков. То есть, например, ребёнок сможет дойти до школы с мобильным и сообщить родителям, что добрался до места благополучно. А вот играть или гуглить в нём ответы уже не получится.

Если срочно потребуется связаться с ребёнком, можно будет позвонить классному руководителю.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчёркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сказал Кравцов.

Получается, на время уроков телефоны будут изымать?

Скорее всего, так и есть. Сегодня Кравцов никаких уточнений на этот счёт не сделал. Но как сообщал ещё в апреле amic.ru, Минпросвещения обещал разослать рекомендации школам с нового учебного собирать у учеников телефоны перед входом в класс или в школу. Тогда же стало известно, что использовать устройство можно будет, только если об этом просят педагоги в рамках учебного процесса.