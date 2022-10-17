Правда ли, что за хранение домашних солений жителям многоэтажек могут выписать штраф?

Многие россияне делают заготовки на зиму. Если жители частных домов могут держать банки с огурцами и помидорами там, где им вздумается, то жильцам многоэтажек за неправильное хранение солений грозит серьёзный штраф. В каких случаях это может произойти, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

На каком основании могут выписать штраф за хранение солений?

Административный штраф могут схлопотать жители многоквартирных домов, которые хранят свою консервацию в подвалах, об этом предупредила юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм». Эксперт отметила, что делать это запрещено правилами пожарной безопасности. Если техническим паспортом или проектом здания дома не предусмотрены отсеки для хранения, то подвал автоматически считается не предназначенным для хранения личных вещей, включая заготовки.

Какой за это могут выписать штраф?

За складирование вещей в подвале, которые относятся к местам общего пользования, могут выписать штраф от двух до трёх тысяч рублей, отметила юрист.

Сумма штрафа может быть и выше, если заготовки начнут источать неприятный запах. Если они протухнут или загниют и проверка жилищной инспекции подтвердит этот факт, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм размер наказания уже составит пять тысяч рублей, об этом ранее РБК сообщал руководитель судебной практики московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба.

А если у нас в подвале есть кладовка?

Если у вас официально оформленная индивидуальная кладовая, вы просто счастливчик. Можете и дальше хранить свои банки там. Главное, чтобы все вещи, в том числе и соленья, располагались на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если они есть в помещении, отметила Кудерко.