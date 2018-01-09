Правила рулят: что изменится для автомобилистов в 2018 году
Какие изменения в правила дорожного движения вступили в силу с 1 января 2018 года?
С 1 января 2018 года в силу вступили новые правила ПДД. Еще часть изменений на подходе. О том, что изменилось для водителей уже сегодня и каких новшеств ждать в текущем году, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
С начала 2018-го повышаются акцизы на топливо. Уже с 1 января ставки акциза на бензин и дизтопливо вырастут на 50 копеек с каждого литра.
Примечательно, что повышение цен произойдет дважды. Второй раз стоимость повысится с 1 июля 2018 года. В начале года ставка акцизов на бензин экологического класса 5 "прибавит в весе" 10,7%, до 11 213 рублей за тонну. В середине года он вырастет до 11 892 рублей за тонну.
Эксперты прогнозируют, что с учетом индексации цены топлива на уровень инфляции, рыночные цены на бензин в 2018 году могут превысить 40 рублей за литр. Что касается доходов бюджета от повышения акцизов, то они прогнозируются на уровне 55-60 млрд рублей.
В январе 2018-го вводится новая форма полиса ОСАГО. Она будет дополнена QR-кодом в верхнем правом углу. С помощью кода можно получить сведения о договоре ОСАГО на сайте РСА в режиме онлайн.
Также при помощи этого кода и специального приложения на телефоне можно будет перейти на сайт РСА и получить подробные сведения о наименовании страховщика, узнать серию, номер и дату выдачи страхового полиса, а также даты начала и окончания периода использования транспортного средства в течение срока действия договора обязательного страхования.
Кроме того, будет доступна информация о:
- страхователе;
- собственнике ТС;
- марке, модели ТС, идентификационном номере и государственном регистрационном знаке;
- лицах, допущенных к управлению ТС, или указание на неограниченный круг лиц.
Внедрение QR-кода необходимо для того, чтобы максимально защитить полисы от подделок.
Относительно ОСАГО в 2018-м произойдет еще одно изменение, которое призвано повысить защиту прав и законных интересов страхователей. "Период охлаждения", который раньше составлял пять дней, увеличили до 14 календарных дней. Теперь в течение указанного времени клиент сможет без последствий вернуть полис "автогражданки" страховщику.
Уже с января 2018 года отечественные и иностранные автопроизводители, работающие в нашей стране, начнут заносить сведения о новых автомобилях в систему электронных паспортов транспортных средств (ПТС).
Полностью Россия перейдет на выдачу электронных (ПТС) во второй половине текущего года – с 1 июля.
Что касается уже существующих бумажных ПТС, то обязательного перевода их в цифровой формат с 1 июля 2018 года пока не предусмотрено.
Штрафовать за тонировку начнут, но не ранее 1 июня 2018 года. Предварительно принятие поправок перенесли на весну, а в силу они вступят не раньше лета.
Нарушителям придется заплатить до 5 000 рублей. Нарушением считается тонировка лобового стекла со световым пропусканием до 75% включительно и до 70%, если речь идет о боковых стеклах.
После вступления закона в силу нарушившему правила водителю на первый раз придется заплатить 1,5 тыс. рублей (сегодня штраф 500 рублей). При повторном нарушении штраф составит уже 5 000 рублей.
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, который возвращает понятие промилле. Водителя лишат прав на 1,5 года и обяжут заплатить штраф в 30 тысяч рублей, если в крови у него обнаружат 0,3 промилле. Это равно 0,3 грамма спирта на литр крови. Эти изменения должны быть внесены в закон весной-летом 2018 года.
Пока что степень опьянения водителей определяют только с помощью алкотестеров. Законом допускается суммарная возможная погрешность прибора — 0,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это около 0,35 промилле в крови.
Если водитель находится без сознания либо мертв, то определить, употреблял ли он алкоголь перед поездкой, не представляется возможным. В настоящий момент документами такая экспертиза не предусмотрена.
В трех чтениях депутатами Госдумы поддержан законопроект, который должен пресечь незаконную парковку на местах для инвалидов. Распространены случаи, когда здоровые люди приобретают знак "инвалид" перед торговым центрами или медучреждениями и паркуются на соответствующих местах.
После вступления закона в силу (дата пока не определена) эмблема "Инвалид" будет закрепляться за конкретным автомобилем. Выдавать эмблему будут либо в МВД, либо в службе медико-социальной экспертизы.
С 1 января 2018 года в Алтайском крае официально исчезнут трассы М-52 и А-349. Магистрали получат новые названия. Примечательно, что эти дороги переименовали еще в 2010 году.
Дело в том, что теперь заглавная буква М может употребляться только в названии автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов Российской Федерации, пояснили порталу Amic.ru в пресс-службе Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
С начала 2018 года останутся только официальные названия трасс: Р-256 и А-322.