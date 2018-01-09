Правила рулят: что изменится для автомобилистов в 2018 году

Повышение акцизов

С начала 2018-го повышаются акцизы на топливо. Уже с 1 января ставки акциза на бензин и дизтопливо вырастут на 50 копеек с каждого литра.

Новости

Экономика Эксперты рассказали, как подорожает бензин в России в 2018 году

Примечательно, что повышение цен произойдет дважды. Второй раз стоимость повысится с 1 июля 2018 года. В начале года ставка акцизов на бензин экологического класса 5 "прибавит в весе" 10,7%, до 11 213 рублей за тонну. В середине года он вырастет до 11 892 рублей за тонну.

Эксперты прогнозируют, что с учетом индексации цены топлива на уровень инфляции, рыночные цены на бензин в 2018 году могут превысить 40 рублей за литр. Что касается доходов бюджета от повышения акцизов, то они прогнозируются на уровне 55-60 млрд рублей.