Правильное питание: зачем в России хотят пересмотреть потребительскую корзину
Специалисты планируют сделать потребительскую корзину более здоровой
В России хотят пересмотреть состав продуктовой корзины – условного набора продуктов, который считается необходимым для поддержания жизни. С соответствующим предложением к Минтруду обратился Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии. Рассказываем, зачем это делается и на что это повлияет.
Пересмотр потребительской корзины планируется из-за обеспокоенности диетологов неправильным питанием числа россиян. Сейчас главная составляющая корзины — хлеб и картофель.
Сейчас ученые предлагают увеличить белковую составляющую продуктовой корзины. О том, что новый состав корзины приблизится к принципам здорового питания заявила и вице-премьер Татьяна Голикова. В корзине появится больше мяса, рыбы, яиц, птицы, овощей и фруктов. А хлеба, растительных жиров, сахара и соли станет меньше, сообщают "Известия".
При расчетах специалисты учитывали проблемы, характерные для россиян: диабет, лишний вес и ожирение.