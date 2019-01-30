Правильное питание: зачем в России хотят пересмотреть потребительскую корзину

Зачем хотят пересмотреть потребительскую корзину?

Пересмотр потребительской корзины планируется из-за обеспокоенности диетологов неправильным питанием числа россиян. Сейчас главная составляющая корзины — хлеб и картофель.

Сейчас ученые предлагают увеличить белковую составляющую продуктовой корзины. О том, что новый состав корзины приблизится к принципам здорового питания заявила и вице-премьер Татьяна Голикова. В корзине появится больше мяса, рыбы, яиц, птицы, овощей и фруктов. А хлеба, растительных жиров, сахара и соли станет меньше, сообщают "Известия".

При расчетах специалисты учитывали проблемы, характерные для россиян: диабет, лишний вес и ожирение.