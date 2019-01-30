Правильное питание: зачем в России хотят пересмотреть потребительскую корзину

Специалисты планируют сделать потребительскую корзину более здоровой

30 января 2019, 15:07, Олеся Пастухова

В России хотят пересмотреть состав продуктовой корзины – условного набора продуктов, который считается необходимым для поддержания жизни. С соответствующим предложением к Минтруду обратился Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии. Рассказываем, зачем это делается и на что это повлияет.

1
Зачем хотят пересмотреть потребительскую корзину?

Пересмотр потребительской корзины планируется из-за обеспокоенности диетологов неправильным питанием числа россиян. Сейчас главная составляющая корзины — хлеб и картофель.

Сейчас ученые предлагают увеличить белковую составляющую продуктовой корзины. О том, что новый состав корзины приблизится к принципам здорового питания заявила и вице-премьер Татьяна Голикова. В корзине появится больше мяса, рыбы, яиц, птицы, овощей и фруктов. А хлеба, растительных жиров, сахара и соли станет меньше, сообщают "Известия".

При расчетах специалисты учитывали проблемы, характерные для россиян: диабет, лишний вес и ожирение.

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На что это повлияет?
Если предложения центра питания будут приняты, то стоимость продуктовой корзины вырастет на 30%, цитирует президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова издание. По его словам, специалисты хотят увеличить объемы дорогостоящих товаров. Стоимость продуктовой корзины будет варьироваться в зависимости от региона. На севере страны она будет самой дорогой.
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Когда будет обновлена потребительская корзина?
Потребительскую корзину обещают обновить к 2021 году. Сейчас она состоит из минимального набора продуктов питания и непродуктовых товаров и услуг, включающего 34 наименования.
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