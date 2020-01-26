Православные посты в 2020 году: когда они начинаются и от какой еды нужно отказаться

Это самый продолжительный и строгий пост. В 2020 году он продлится с 2 марта по 18 апреля. Он установлен в честь проповеднических трудов и мученической смерти Иисуса Христа. Сразу после своего крещения в Иордане Иисус Христос удалился в пустыню, где постился 40 дней и подвергся искушениям дьявола. Поэтому первые 40 дней Великого поста символизируют странствия Иисуса в пустыне, а последние семь дней – его последние дни жизни.

Великий пост всегда начинается в понедельник и заканчивается в субботу, перед Пасхой.

На протяжении всего поста нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. Первую неделю поста проводят с особой строгостью. В первый день, или в Чистый понедельник, православные полностью воздерживаются от пищи. В остальное время по понедельникам, средам и пятницам разрешено сухоядение (можно есть хлеб, сырые фрукты и овощи, орехи, компоты, воду), во вторник и четверг – горячую пищу без масла, а в субботу и воскресенье едят горячую пищу с растительным маслом.

Во время поста можно есть рыбу в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (12 апреля). Рыбная икра разрешена в Лазареву субботу (11 апреля). А в Страстную пятницу (17 апреля) от пищи отказываются до выноса плащаницы.