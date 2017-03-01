При каких обстоятельствах нельзя заразиться ВИЧ?
Избежать заражения ВИЧ можно, соблюдая правила профилактики
В Сибирском федеральном округе 1 марта уже несколько лет проходит Всесибирский день борьбы со СПИДом. Впервые его провели в 2000 году. Стоит отметить, что вокруг этого заболевания до сих пор ходит много мифов, и это приводит к тому, что общество отгораживается от ВИЧ-инфицированных людей, при этом не замечая реальной опасности.
О том, при каких условиях заразиться вирусом иммунодефицита человека невозможно, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Невозможно заразиться, пользуясь с ВИЧ-инфицированными общей посудой, туалетом, здороваясь и обнимаясь. ВИЧ не переносится насекомыми. Нельзя заразиться при рукопожатии и во время поцелуя. Слюна может представлять опасность только в том случае, если в ней присутствует кровь. Также нет смысла бояться заражения в бане, бассейне, сауне, потому что ВИЧ не выживает в водной среде.
ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём, а также через пищу. Есть риск заразиться ВИЧ во время переливания крови, но вероятность такой ситуации крайне мала – 1 случай на 500–600 тысяч переливаний.
Также минимальна вероятность заражения вирусом иммунодефицита во время косметических услуг. Риск инфицирования в парикмахерской, косметическом кабинете и на маникюре минимален, и случаев заражения таким путем не зарегистрировано. В большинстве салонов все чаще используются одноразовые инструменты, а те, что употребляются неоднократно, надёжно стерилизуются.
Передача ВИЧ может произойти при нанесении татуировок и пирсинге, если они делаются дома одним и тем же инструментом нескольким людям подряд без соответствующей обработки.
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половой – то есть при половом контакте с ВИЧ-инфицированным человеком;
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инъекционный и инструментальный – при использовании загрязнённых вирусом шприцев, игл, катетеров. Этот вид передачи инфекции наиболее актуален в среде людей, употребляющих инъекционные наркотики;
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гемотрансфузионный – то есть после переливания инфицированной крови или её компонентов вероятность минимальна, но она существует;
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перинатальный – когда вирус передаётся от инфицированной матери к ребёнку;
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молочный – происходит заражение ребёнка инфицированным молоком матери;
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трансплантационный – при пересадке инфицированных органов, костного мозга;
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бытовой – когда заражение происходит через повреждённые кожные покровы и слизистые оболочки людей, контактирующих с кровью больных ВИЧ-инфекцией.
Узнать о ВИЧ сразу после заражения невозможно, он может не обнаруживаться в анализах крови от трех недель до трех месяцев. Положительный ВИЧ-статус – это ещё не болезнь, только без соответствующего лечения вирус вызывает развитие заболевания – СПИДа.
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воздерживаться от беспорядочных половых связей и заботиться о средствах предохранения. На любом интимном свидании, особенно с малознакомыми людьми, необходимо пользоваться презервативами;
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не употреблять наркотики. Наркозависимые личности, даже не считающие себя таковыми, подвергаются очень высокому риску заражения ВИЧ;
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всегда соблюдать правила гигиены. Пользоваться услугами только хорошо зарекомендовавших себя больниц, маникюрных и тату-салонов.
Впервые материал был опубликован 3 марта 2016 года в 12.17.