При каких обстоятельствах нельзя заразиться ВИЧ?

Когда вы можете не бояться ВИЧ?

Невозможно заразиться, пользуясь с ВИЧ-инфицированными общей посудой, туалетом, здороваясь и обнимаясь. ВИЧ не переносится насекомыми. Нельзя заразиться при рукопожатии и во время поцелуя. Слюна может представлять опасность только в том случае, если в ней присутствует кровь. Также нет смысла бояться заражения в бане, бассейне, сауне, потому что ВИЧ не выживает в водной среде.

ВИЧ не передаётся воздушно-капельным путём, а также через пищу. Есть риск заразиться ВИЧ во время переливания крови, но вероятность такой ситуации крайне мала – 1 случай на 500–600 тысяч переливаний.

Также минимальна вероятность заражения вирусом иммунодефицита во время косметических услуг. Риск инфицирования в парикмахерской, косметическом кабинете и на маникюре минимален, и случаев заражения таким путем не зарегистрировано. В большинстве салонов все чаще используются одноразовые инструменты, а те, что употребляются неоднократно, надёжно стерилизуются.

Передача ВИЧ может произойти при нанесении татуировок и пирсинге, если они делаются дома одним и тем же инструментом нескольким людям подряд без соответствующей обработки.