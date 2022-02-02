Кажется, я заболел COVID-19. Что делать и когда пора звонить в скорую?

Уже больше недели количество новых случаев COVID-19 в Алтайском крае увеличивается немыслимыми темпами. 27 января в регионе выявили 547 заболевших, что было абсолютным рекордом за всё время пандемии, а на утро 1 февраля число новых инфицированных составило 1439. Всплеск заболеваемости вызван приходом на Алтай очень заразного штамма “омикрон”. Медицина в регионе уже испытывает чрезмерные нагрузки: в барнаульских поликлиниках большие очереди, а плановую медпомощь сокращают, чтобы высвободить кадры.

Минздрав опубликовал специальные памятки для тех, кто подозревает у себя заражение COVID-19. Если верить медикам, в некоторых случаях лучше обойтись без похода в поликлинику. Рассказываем, что делать, если вы почувствовали себя плохо и думаете, что это “омикрон”.

Врача не дождёшься. У нас что, действительно всё так плохо?

Пока эпидобстановка в Алтайском крае только ухудшается. Три последних дня в регионе выявляли более тысячи новых случаев COVID-19. И пока нет основания думать, что на этом прирост закончится. Министр здравоохранения Алтайского края ещё на прошлой неделе рассказал в интервью amic.ru, что в ближайшее время всё будет становиться только хуже. “По Барнаулу мы ещё с прошлой недели видим резкий рост. Таких темпов у нас ещё никогда не было. […] Думаю, в ближайшее время мы прирастём ещё сильнее. Следующая неделя будет определяющей в части нагрузки”, — рассказал он 25 января. Вторая половина прошлой недели и начало этой полностью подтвердили прогнозы министра. Похожим образом ситуация развивалась сначала в западных странах, а затем в Москве и Санкт-Петербурге. Количество новых случаев с каждым днём увеличивается в разы. Попов также объяснил, что в краевом Минздраве рассматривают два возможных сценария пятой волны. И в случае если случится самый худший, плановую помощь в регионе придётся приостановить. Иначе на Алтае не останется медиков, способных помогать больным.

Кажется, и я начинаю заболевать. Что мне делать?

Всё зависит от того, как вы себя чувствуете. По данным специалистов, “омикрон” у большинства заразившихся протекает относительно легко. Об этом amic.ru рассказывал Дмитрий Попов, анализируя ситуацию в западной части России. Поэтому медики рекомендуют не спешить с походом в поликлинику, если у вас лёгкие симптомы ОРВИ или COVID-19. Даже если у вас на руках положительный результат теста на коронавирус, но симптомы незначительные или их нет вообще, в больницу тоже обращаться не стоит. В Минздраве вместо этого предлагают оставаться дома и изолироваться. Контакты с близкими следует максимально сократить. Так вы убережёте окружающих от возможного заражения инфекцией.

А лёгкие симптомы — это какие?

Это те же самые проявления, которые обычно бывают при ОРВИ. Лёгкими симптомами COVID-19 считаются кашель, насморк, боль или першение в горле, а также повышенная температура до 38 градусов, которая сбивается жаропонижающими препаратами.

Как мне понять, чем лечиться, если в поликлинику нельзя?

Звоните на горячую линию по коронавирусу по номеру 122. Это универсальный кол-центр, в котором вас при необходимости свяжут со специалистами из вашей поликлиники. Там вас проконсультируют и подскажут, нужно обращаться в медорганизацию или можно спокойно вылечиться дома. Накануне пятой волны пандемии телефонную службу в Алтайском крае значительно усилили, рассказал amic.ru министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, к этой работе привлекли волонтёров-медиков, а также студентов медуниверситета.

Но ведь личный визит в поликлинику лучше. Может, сходить?

Сходить вы, конечно, можете, но готовьтесь к большим очередям. Фильтры барнаульских поликлиник переполнены из-за резкого роста заболеваемости. В таких эпидемиологических условиях подобной ситуации не избежать, отвечают в Минздраве на жалобы возмущённых жителей региона. По сути, для пациентов с лёгким течением болезни польза от звонка на 122 будет такой же, как от похода в поликлинику.

Как мне тогда сделать тест? Этот вопрос лучше уточнить на горячей линии или в кол-центре вашей поликлиники. К сожалению, в разгар пятой волны нагрузка на медиков очень большая. Далеко не факт, что специалисты смогут взять анализы у вас на дому. Волне возможно, что за ПЦР-тестированием придётся всё-таки отстоять очередь в поликлинике.

А если в скорую позвонить? И врач посмотрит, и в очереди сидеть не придётся.

Опять же, запретить вам никто не может. Но экстренная и неотложная помощь предназначена для пациентов, чья жизнь находится под угрозой. Если у вас небольшая температура и кашель, спешно спасать вас не от чего. Вы просто займёте время врачей, которое они могли бы потратить на помощь нуждающимся. В случае с коронавирусом обращаться в скорую по номеру 103 нужно, если ваше состояние резко ухудшилось. Например: — появилась одышка (учащённое дыхание, чувство нехватки воздуха, боль за грудиной);

— уровень сатурации упал ниже 94-95%;

— температура выше 38 градусов держится больше двух суток и ничем не сбивается. Все эти симптомы говорят о том, что болезнь переходит в среднее или тяжёлое течение. Тогда вам действительно следует вызвать скорую помощь.

Я вхожу в группу риска по тяжёлому течению COVID-19 и заболел. Как мне быть?

В группу риска по коронавирусу входят люди, которые: — старше 60 лет;

— имеют избыточный вес;

— имеют хронические заболевания: сахарный диабет, иммунодефицитные состояния, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, болезни почек и печени. Если болезнь у таких пациентов протекает легко, рекомендации те же самые. Нужно оставаться дома и консультироваться с врачом по номеру 122 или в кол-центре поликлиники. Там сообщат, если есть необходимость самому идти в больницу. При этом нужно обязательно трижды в сутки измерять температуру тела, чтобы вовремя заметить ухудшение. Желательно также иметь дома пульсоксиметр, чтобы дважды в день контролировать сатурацию. Если вам стало хуже, вызывайте скорую. Препараты, которые вам назначены по основному заболеванию, нужно продолжать принимать в той же дозировке.

Дома-то я посижу, но начальство меня не поймёт. Как оформить больничный?

Здесь ситуация пока не очень понятная. Если верить властям, на время пятой волны больничный тоже можно открыть (а также продлить и закрыть) дистанционно, по номеру 122. Подобный порядок уже действует в Москве. Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов на прошлой неделе сообщил, что и у нас это тоже будет работать. Но в реальности, видимо, всё не так просто. В комментариях в Instagram регионального Минздрава жители жалуются, что их всё равно отправляют за больничным в поликлинику. Amic.ru обратился в ведомство с просьбой разъяснить, работает ли дистанционное оформление больничных и как оно устроено. В любом случае, прежде чем идти в поликлинику, позвоните на горячую линию и всё уточните.

Как мне лечиться дома?

В памятке Минздрава перечислены лишь общие меры борьбы с симптомами ковида. Справиться с ними помогут те же самые средства, что и в случае с ОРВИ. Если вы заболели, вам нужно: — пить не меньше двух литров воды в сутки;

— регулярно измерять температуру;

— пить противовирусные препараты;

— использовать капли, чтобы снять заложенность носа. Все остальные рекомендации назначаются уже индивидуально. Опять же, их можно получить по номеру 122 или в кол-центре вашей поликлиники.