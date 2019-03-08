Прощеное воскресенье в 2019 году: когда и как нужно просить прощения

История Прощеного воскресенья

Обычай уходит корнями в историю Древнего Египта, где местные монахи во время поста вели затворнический образ жизни. На время Великого поста монахи уходили в пустыню, и перед уходом каждый приносил свои извинения за причиненные обиды, так как уверенности в том, что они вернутся обратно из опасной пустыни, не было.

Чуть позже традицию переняли христиане на Руси, но от походов в пустыню они отказались.

Иногда в Прощеное воскресенье завершались даже затянувшиеся ссоры, родственники приезжали друг к другу с разных уголков страны.