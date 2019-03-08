Прощеное воскресенье в 2019 году: когда и как нужно просить прощения
У кого нужно просить прощения и как лучше это сделать, читайте в нашем материале
Каждый год дата Прощеного воскресенья меняется. Наступает этот праздник прямо перед Великим постом. В 2019 году Прощеное воскресенье выпадает на 10 марта.
Обычай уходит корнями в историю Древнего Египта, где местные монахи во время поста вели затворнический образ жизни. На время Великого поста монахи уходили в пустыню, и перед уходом каждый приносил свои извинения за причиненные обиды, так как уверенности в том, что они вернутся обратно из опасной пустыни, не было.
Чуть позже традицию переняли христиане на Руси, но от походов в пустыню они отказались.
Иногда в Прощеное воскресенье завершались даже затянувшиеся ссоры, родственники приезжали друг к другу с разных уголков страны.
В Прощеное воскресенье в храмах проводятся богослужения. А вечером в храме совершается особая служба, в конце которой священнослужители и прихожане также просят друг у друга прощения. После окончания службы принято давать милостыню нуждающимся.
Обязательно нужно попросить прощения у тех, кого вы обидели или с кем поссорились. Попросить прощения нужно также у всех, с кем вы общаетесь в этот день.
Гастрономический пост принято начинать с полуночи. Но первый шаг Великого поста – прощение ближних – уже сделан.
В первую очередь прощения нужно просить у тех, кого вы действительно чем-то обидели, сообщает православный журнал "ФОМА". Однако согласно церковной традиции прощения нужно попросить у всех.
Если в этот день у вас просит прощения человек, который ничем вас не обидел, все равно ответьте ему словами "Бог простит, и я прощаю". Это дает человеку понять, что любую обиду можно простить.