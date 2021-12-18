Путешествие в старый новогодний Барнаул и легендарная "Матрица". Как провести выходные
Рассказываем, где провести выходные в Барнауле, если кино и театры вам уже надоели (но несколько картин и спектаклей тоже предлагаем)
Декабрь уже вступил в полную силу, а это значит, что наступает время морозов и, вместе с ними, зимних развлечений. Большинство катков и лыжных баз уже заработали, так что можно смело доставать коньки и отправляться кататься. А можно собраться на выездную экскурсию на Лебединое озеро. Везут прямо из Барнаула.
Не хотите мёрзнуть на улице – отправляйтесь на мастер-класс по приготовлению мантов. Прекрасное блюдо, которое можно готовить вместе с детьми. Мария Лаврищева собрала для вас традиционную подборку самых интересных мероприятий этих выходных. О кино и театрах тоже будет, куда же без них.
Большинство катков и лыжных баз в Барнауле уже приступили к работе. А самая большая ледовая арена "Клевченя", где тренируются конькобежцы, открывается сегодня, в субботу, в 18:00 для всех желающих. Если вы страстный любитель активного отдыха и очень долго ждали, когда же можно будет достать из шкафа коньки или лыжи, то уверяем: момент настал.
Катки на свежем воздухе работают в спорткомплексе "Обь", на парковке ТРЦ "Галактика", есть каток по улице Ускова, 3, у ТРЦ "Огни", на мини футбольном поле по ул. Энтузиастов, 12в, на площади Мира, в парке "Центральный", парк-отеле "Лесные дали", в развлекательном комплексе "Планета Q".
Из крытых катков в полной боевой готовности "Льдинка" на улице Энтузиастов, 12в и "Динамо" в ТРЦ "Галактика" на последнем этаже (где фуд-корд).
На лыжах можно покататься на "Авальмане", на базах "Лесные дали", "Локомотив", "Динамо", "Лесная заимка". Кстати, на "Авальмане" уже с 20 ноября открыт прокат сноубордов, горных лыж и плюшек для тех, кто пока не готов к таким серьёзным испытаниям, как сложный горный склон.
Экскурсия "Новогодний Барнаул в советское время" (6+)
Организаторы обещают провести участников экскурсии по праздничным площадкам города, где раньше массово праздновали Новый год в Барнауле. Вы узнаете, как в городе появились многие праздничные традиции. А чтобы вы не замёрзли, организаторы обещают горячий чай и старые новогодние игры.
Состоится экскурсия 19 декабря, в воскресенье, в 14:00.
Стоимость для всех – 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.
Экскурсия по новой выставке "Стихия Даши Намдакова" (6+)
Новая экспозиция открылась в краеведческом музее. Даши Намдаков – известный на весь мир скульптор из Забайкалья.
В его работах отмечают буддийское спокойствие, энергию древних кочевников и загадочные образы бурятского эпоса. По этой выставке в музее предлагают провести экскурсию.
Посмотреть экспозицию можно до середины февраля по адресу Ползунова, 39. Детский билет стоит 50 рублей, взрослый – 100.
Храмовый комплекс Иоанна Богослова (6+)
Организаторы проведут участников экскурсии в самый крупный храмовый комплекс Барнаула. Здесь можно увидеть святыни, которые находятся в топе достопримечательностей Алтайского края.
Вы узнаете историю сибирского колокольного литья и услышите голоса колоколов царской эпохи. Участникам также расскажут об истории храма, построенного по византийским традициям.
Состоится экскурсия 19 декабря, в воскресенье, в 11:55.
Стоимость для всех – 350 рублей. Записаться можно по телефону 8 983 605 08 89.
Спектакль "У Емели Новый год" (0+)
Этот премьерный детский новогодний мюзикл расскажет историю Емели. Именно в Новый год он "хватает удачу за хвост" – ловит волшебную Щуку. Поскольку действие спектакля происходит 31 декабря, то на сцене появятся и Дед Мороз со Снегурочкой.
Маленьким зрителям предстоит понять, что волшебство – не всегда равно счастью. Чтобы в этом убедиться, дети вместе с Емелей пройдут путь приключений и забавных происшествий.
Авторы представления обещают динамичность, музыкальность. Ориентировались при создании новогоднего спектакля на известную русскую народную сказку. Сказка и зрелищная, и добрая, так что подходит для самых маленьких (и родителям будет интересно).
Где смотреть: Музыкальный театр алтайского края
Когда: 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, а также 2, 3 и 4 января в 10 и 13 часов.
Продолжительность: длится спектакль 1 час 30 минут.
Сколько стоит: 200-250 рублей.
Шоу "Новогодний калейдоскоп" и мастер-классы "Ледовый микс" (0+)
Детское ледовое шоу пройдёт на третьем этаже ТЦ "Галактика" 19 декабря в 15:00. В программе – выступления юных фигуристов из Барнаула и Рубцовска. Длительность мероприятия один час. Организаторы обещают настоящую сказку.
Мастер-классы "Ледовый Микс" пройдут 18 и 19 декабря в 16:00 от клуба фигурного катания "Сибирский лёд".
Участие бесплатное.
Мастер-класс по приготовлению мантов и глинтвейна в "Неюрте" (6+)
Организаторы обещают, что на мастер-классе научат всех желающих готовить вкусные манты и глинтвейн. Такой мастер-класс от шеф-повара понравится и детям, и родителям.
Пройдёт мастер-класс 18 и 19 декабря.
Стоимость участия – 350 рублей. Запись по номеру 8 (385-2) 53-62-67.
Фильм "Большой красный пёс Клиффорд" (6+)
Этот фильм рассказывает о дружбе и преданности. По сюжету школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью. Но девочка даже не представляет, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке… огромного трёхметрового пса!
Поскольку мамы нет дома, для Эмили и её веселого дяди Кейси наступает пора приключений.
Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.
Долгожданная "Матрица. Воскрешение" (16+)
Легендарная "Матрица" вышла в 1999 году и стала прорывом в мире кино. Уже совсем скоро зрителей ждёт следующая часть знаменитой трилогии – Воскрешение. Премьера была перенесена в связи с ковидными ограничениями, так что в американский прокат фильм выйдет только 22 декабря 2021 года. Однако в России премьера уже идёт.
По сюжету новой части Нео вновь оказался в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, однако они не узнают друг друга. Всё меняется, когда герой встречает кое-кого, одетого как Морфеус.
Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.
"Вестсайдская история" (12+)
Двукратный лауреат премии "Оскар", легендарный режиссёр Стивен Спилберг представляет свою интерпретацию знаменитого мюзикла 1961 года. Бессмертная музыка композитора Леонарда Бернстайна и выверенная хореография переносят на большой экран историю противостояния двух нью-йоркских уличных банд и рассказывают о невозможной любви юноши и девушки из двух враждебных группировок.
Сеансы есть во всех барнаульских кинотеатрах.