Путешествие в старый новогодний Барнаул и легендарная "Матрица". Как провести выходные

Идём кататься на коньках или лыжах

Большинство катков и лыжных баз в Барнауле уже приступили к работе. А самая большая ледовая арена "Клевченя", где тренируются конькобежцы, открывается сегодня, в субботу, в 18:00 для всех желающих. Если вы страстный любитель активного отдыха и очень долго ждали, когда же можно будет достать из шкафа коньки или лыжи, то уверяем: момент настал.

Катки на свежем воздухе работают в спорткомплексе "Обь", на парковке ТРЦ "Галактика", есть каток по улице Ускова, 3, у ТРЦ "Огни", на мини футбольном поле по ул. Энтузиастов, 12в, на площади Мира, в парке "Центральный", парк-отеле "Лесные дали", в развлекательном комплексе "Планета Q".

Из крытых катков в полной боевой готовности "Льдинка" на улице Энтузиастов, 12в и "Динамо" в ТРЦ "Галактика" на последнем этаже (где фуд-корд).

На лыжах можно покататься на "Авальмане", на базах "Лесные дали", "Локомотив", "Динамо", "Лесная заимка". Кстати, на "Авальмане" уже с 20 ноября открыт прокат сноубордов, горных лыж и плюшек для тех, кто пока не готов к таким серьёзным испытаниям, как сложный горный склон.