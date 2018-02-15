Разбор по косточкам: почему и на сколько в Барнауле выросла плата за мусор?
Откуда рост, куда пойдут эти деньги и почему нельзя было "заморозить" тариф
С января 2018 года в Барнауле выросла плата за вывоз и захоронение мусора. До сих пор остаются вопросы: почему произошел рост, куда пойдут эти деньги, можно ли было "заморозить" повышение и можно ли как-то снизить тариф?
Когда выросла плата?
На сколько выросла плата?
Расскажем на примере тарифа для пользователей услуг оператора барнаульского полигона — АО "ЭКО-Комплекс":
- Благоустроенное жилье: плата выросла с 40,22 до 71,77 руб. с человека. Это около 78%.
- Неблагоустроенное и частично благоустроенное жилье (квартиры и частные дома): с 58,79 до 104,92 руб. с человека (78%).
У других мусоровывозящих компаний (ООО "Благоустройство-2", ООО "Научный городок") тариф также поднялся примерно на 70-80%. Каждая компания устанавливает свой конечный тариф, и по закону он не регулируется государством.
Почему произошел рост?
Главная причина роста платы — включение в тариф захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Этот НВОС введен на федеральном уровне и обязателен для всех регионов.
Итак, первый шаг – введение НВОС. Этот так называемый экологический налог платят операторы полигонов.
Для отходов 4-го класса экологической опасности он установлен на уровне 663,2 руб. за тонну, для 5-го класса — 17,3 руб. за тонну. Подчеркнем, что этот тариф не для жителей, а для полигона.
Дальше тариф устанавливают для каждого конкретного полигона, но не самостоятельно, а решением тарифного ведомства. Решение об уровне тарифа на захоронение (утилизацию) отходов по классам опасности для АО "ЭКО-Комплекс" было принято краевым управлением по тарифам в конце 2017 года.
С 2018 года плата за тонну привезенного на полигон мусора 4-го класса опасности составляет 1 000,29 руб. и 199,01 руб. за тонну 5-го класса. Однако пока на этой площадке нет специальных весов для мусора, плата рассчитана за кубометры — 200,06 руб. за кубометр мусора 4-го класса.
Почти 80% этого тарифа – НВОС. Остальные 20% - производственные затраты на обслуживание полигона, содержание и ремонт спецтехники. Напомним, для горожан плата выросла на 78%, то есть как раз на сумму этого "экологического сбора".
Дальше уже происходит повышение на уровне компаний, которые собирают мусор из контейнеров многоквартирных жилых домов и из частного сектора и привозят его на полигон.
При этом необходимо отметить, что цена в АО "ЭКО-Комплекс" с 1 января 2018 года за вывоз мусора не увеличилась и составляет 189,99 руб. за кубический метр, как и во втором полугодии 2017 года.
На что пойдут средства от НВОС?
Здесь закон определяет четко и жестко. Средства, собранные в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), могут быть направлены только на улучшение экологической ситуации.
Но АО "ЭКО-Комплекс" в данном случае не оставляет эти средства себе, а только собирает их. 5% собранного НВОС будет направлено в федеральный бюджет, 40% - в региональный, то есть в казну Алтайского края, и 55% - в бюджет муниципалитета, в данном случае Барнаула.
В Барнауле на эти деньги будут строить контейнерные площадки, мусоросортировочные комплексы, мусороперегрузочные станции, полигон. Причем именно там, где определили эксперты, то есть где это более всего необходимо.
Но экология – это только одна сторона. Чем современнее и более обустроенными будут контейнерные площадки, чем больше будет предприятий, работающих в системе обращения с отходами, тем лучше будет организована система раздельного сбора мусора. А это возможность снизить расходы на захоронение ТКО и плату населения за вывоз мусора.
По предварительным расчетам, если весь производимый в Алтайском крае мусор будет отправлен на полигоны (а не на стихийные свалки), то только в год в крае будет собрано около 400 млн рублей НВОС.
Почему говорят, что можно снизить плату для населения?
Действительно можно. Но только не для каждого конкретного жильца, а хотя бы для дома в целом. Мы писали, что на полигоне мусор 4-го класса будут принимать по 1000,29 руб. за тонну, а мусор 5-го класса – по 199,01 руб. за тонну. Разница в пять раз. То есть выгоднее привозить на полигон 5-й класс.
К 4-му классу относятся пищевые отходы и загрязненный пищевыми отходами мусор. К 5-му - так называемый сухой мусор, а проще говоря, вторсырье: металл, пластик, стекло, бумага.
Чтобы раздельно собирать мусор на площадке, надо как минимум два контейнера: один для "мокрого", второй для сухого.
Почему сделали так, что раздельный мусор дешевле сдавать?
В России меняется не только система сбора и сортировки мусора. Власти пытаются сделать так, чтобы из общих отходов было проще выбрать то, что сгодится на вторичную переработку.
Да-да, в Барнауле уже перерабатывают некоторые виды пластика, металл, бумагу. Переработка небольшая, но уже часть отходов приходится завозить из других регионов, чтобы заполнить производственные мощности. Так что потенциал переработки есть.
Есть еще один момент: при раздельном сборе мусора пищевые отходы можно будет сдавать по фактическому образованию (то есть, сколько контейнеров привезли, за столько и заплатили). Сейчас же измеряется по норме накопления с человека, даже если собрано меньше этой нормы.
Кроме того, сухие отходы можно будет сразу продать напрямую компаниям, которые занимаются переработкой. Они вывезут и еще заплатят за это.
А можно ли было заморозить рост тарифа? Ведь иногда власти так делают
В данном случае это было невозможно. НВОС был введен федеральным законом на уровне федеральной власти. Не исполнить это решение регионы просто не могут. Но НВОС – это не чья-то прихоть. В России давно обсуждаются меры по уменьшению экологического ущерба от бытового мусора. В европейских странах, которые так часто приводят в пример за чистоту на улицах, давно налажена система раздельного сбора мусора и его переработки. В Германии, например, за нераздельный выброс отходов наказывают существенными штрафами.
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В Алтайском крае в 2016 году образовано 4,7 млн тонн твердых коммунальных отходов. Из них почти половина – отходы жителей региона. Это тот мусор, который мы сами же и производим. Логично, что за него придется платить.
Но только ли в Барнауле вырос платеж за мусор?
Нет, этот процесс происходит также в Бийске, Славгороде, Заринске, Яровом и Волчихинском районе. Плата должна вырасти примерно до того же уровня.
В остальных муниципалитетах это произойдет позже, когда будут установлены тарифы для всех оставшихся полигонов.
Платить повышенный тариф придется всем.