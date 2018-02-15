Разбор по косточкам: почему и на сколько в Барнауле выросла плата за мусор?

Главная причина роста платы — включение в тариф захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Этот НВОС введен на федеральном уровне и обязателен для всех регионов.

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Инфографика Почему и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Барнауле: инфографика

Итак, первый шаг – введение НВОС. Этот так называемый экологический налог платят операторы полигонов.

Для отходов 4-го класса экологической опасности он установлен на уровне 663,2 руб. за тонну, для 5-го класса — 17,3 руб. за тонну. Подчеркнем, что этот тариф не для жителей, а для полигона.

Дальше тариф устанавливают для каждого конкретного полигона, но не самостоятельно, а решением тарифного ведомства. Решение об уровне тарифа на захоронение (утилизацию) отходов по классам опасности для АО "ЭКО-Комплекс" было принято краевым управлением по тарифам в конце 2017 года.

С 2018 года плата за тонну привезенного на полигон мусора 4-го класса опасности составляет 1 000,29 руб. и 199,01 руб. за тонну 5-го класса. Однако пока на этой площадке нет специальных весов для мусора, плата рассчитана за кубометры — 200,06 руб. за кубометр мусора 4-го класса.

Почти 80% этого тарифа – НВОС. Остальные 20% - производственные затраты на обслуживание полигона, содержание и ремонт спецтехники. Напомним, для горожан плата выросла на 78%, то есть как раз на сумму этого "экологического сбора".

Дальше уже происходит повышение на уровне компаний, которые собирают мусор из контейнеров многоквартирных жилых домов и из частного сектора и привозят его на полигон.

При этом необходимо отметить, что цена в АО "ЭКО-Комплекс" с 1 января 2018 года за вывоз мусора не увеличилась и составляет 189,99 руб. за кубический метр, как и во втором полугодии 2017 года.