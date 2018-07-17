Разногласия известны: о чем говорили Путин и Трамп на встрече 16 июля

Встреча Путина и Трампа, за которой наблюдал, пожалуй, весь мир, прошла 16 июля в Хельсинки. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп встречались дважды: на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС во Вьетнаме.

С идеей провести полноформатные двусторонние переговоры ранее выступил президент США. Встреча длилась 2 часа 10 минут. Далее переговоры продолжились с участием делегаций. После чего лидеры двух стран приняли участие в пресс-конференции.

О чем говорили Владимир Путин и Дональд Трамп, читайте в материале Amic.ru.

1 Холодная война Путин первым выступил с обращением. Первым делом президент России подчеркнул, что переговоры с господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, встречу Владимир Владимирович охарактеризовал как весьма успешную и полезную. Новости

Политика Лавров: встреча Путина и Трампа прошла "лучше, чем супер" "Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин", - приводит слова Путина официальный сайт Кремля. По словам главы нашего государства, "холодная война" давно закончилась, и сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами. В первую очередь это опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. "Справиться со всем этим можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придём к пониманию этого и с американскими партнёрами", - добавил Путин.

2 Выборы президента США в 2016 году Тему российского вмешательства в избирательные процессы в Соединённых Штатах в очередной раз поднял Дональд Трамп. Это произошло во время закрытой встречи лидеров стран, рассказал Путин уже в ходе пресс-конференции. Новости

Политика Трамп заявил, что США будут конкурировать с проектом "Северный поток - 2" "Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личной встрече с президентом: Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы. Какие-либо конкретные материалы, если они будут представлены, мы готовы вместе рассматривать – например, в рамках рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой мы говорили с президентом ещё на встрече в Гамбурге", - заявил Владимир Путин. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что эта "концепция" фактически была выдвинута как причина, почему демократы проиграли.

3 Международная безопасность Владимир Путин заявил, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за международную безопасность. Новости

Политика Путин назвал успешными переговоры с Трампом "Считаю важным, мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему. Считаем необходимой дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье: это продление действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематика размещения оружия в космосе", - заявил Путин. Также стороны пришли к тому, что необходимо продолжить сотрудничество в области борьбы с террором. В частности, речь идет об обеспечении кибербезопасности.

4 Сирия По словам Путина, решение задачи по установлению в Сирии мира и согласия могло бы стать образцом успешной совместной работы. "Россия и Соединённые Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам. Для результативного сотрудничества по сирийскому сюжету у нас есть все необходимые слагаемые", - добавил Владимир Путин.

5 Разногласия между США и Россией Президент США Дональд Трамп в начале своей речи заявил, что разногласия между странами известны и на встрече, которая прошла 16 июля, им было уделено особое внимание. По словам господина Трампа, для решения проблем, которые есть во взаимоотношениях России и США, необходимо найти способ сотрудничества и точки соприкосновения. "США и Россия смогли поддерживать очень прочный диалог, но наши отношения никогда не были хуже тех, которые мы видим сейчас. Тем не менее это изменилось примерно четыре часа тому назад. Я действительно в это верю. Ничего не бывает политически легче, чем просто отказаться от встречи, отказаться от переговоров, но это не даст никаких результатов", - заявил Трамп во время пресс-конференции.