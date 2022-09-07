«Катунь сейчас обмелела, но зато бирюзовая и лазурная, как в сказке», — пишут туристы, путешествующие в сентябре по Горному Алтаю. В соцсетях много снимков с зелёно-голубыми водами этой реки. Amic.ru разбирался, почему такое случается с Катунью в начале осени.

Откуда берётся вода в Катуни?

Катунь питается водами своих многочисленных притоков. Также она пополняется за счёт таяния ледников и снега в горах. В неё попадают осадки. А ещё в реку поступают подземные воды.

Почему вода в Катуни большую часть весны и лета мутная и серая?

В это время река обильно пополняется талыми водами, причём бывает две волны паводка — весной и в начале лета. Также это период обильных дождей. Поэтому уровень воды в Катуни повышается, она становится бурной, стремительной. Вода в ней перемешивается, взвесь создаёт впечатление мутности, придаёт особый серый оттенок.

Как серая вода Катуни становится бирюзовой?

К концу летнего туристического сезона, обычно в сентябре-октябре, но бывает и в конце августа, ледники в горах перестают таять, дождей становится меньше, Катунь и её притоки мелеют. Питание реки (до 80%) происходит за счёт подземных вод через родники. Само течение успокаивается. Поэтому вода становится чище, прозрачнее. А в верховьях и среднем течении Катунь протекает через особый вид зеленокаменных песчаников, которые и начинают просвечивать через прозрачную воду, создавая иллюзию бирюзового цвета.

Какого цвета вода в Катуни зимой?

Зимняя вода в Катуни совсем прозрачная. Собственно, бирюзовой она не является и осенью, это лишь оптический эффект, связанный с тем, что вода к началу осени очистилась от взвеси и показалось дно из зеленокаменных песчаников. Поэтому зимой на незамерзающих участках Катуни можно увидеть тот же бирюзовый эффект, что и осенью. Но так как в это время туристов на Алтае становится меньше, снимков с Катунью в соцсетях тоже не так много.

Что такое «бирюзовый цвет»?

Бирюзовый нельзя путать с голубым. Это особый оттенок зелёного и голубого цветов. Такой цвет имеют минералы бирюзы, что и дало название цвету. Само слово «бирюза» имеет персидское происхождение (фирузэ — камень счастья).

Напомним, что алтайские курорты претендуют на премию «Горы России».