Ревакцинация от ковида. Что это такое, когда ее проходить и как это сделать на Алтае?
Война с пандемией на двух уколах не заканчивается
Вакцинация от коронавируса в России (и в Алтайском крае тоже) пока очень далека от необходимых масштабов. С теми темпами, что есть сейчас, понадобится еще минимум три месяца, чтобы привить 60% взрослого населения. А именно такая прослойка, по подсчетам Минздрава, поможет избежать следующих волн ковида. Но "пробуксовка" не мешает властям говорить уже и про ревакцинацию. Тем, кто прививался еще прошлой осенью, врачи рекомендуют снова записываться на укол. О том, что такое ревакцинация, зачем она нужна и можно ли уже сейчас записаться на нее в Алтайском крае, - в материале amic.ru
Судя по всему, нет. Все дело в количестве антител и том, сколько они живут. В федеральном Минздраве никогда и не заявляли о том, что вакцину от коронавируса нужно будет поставить всего один раз. "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "Ковивак", которыми прививают в России, дают только временную защиту.
В марте министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что всем привитым спустя какое-то время потребуется ревакцинация.
"Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - объяснил чиновник.
А уже с 30 июня Минздрав официально объявил о начале ревакцинации в России. В ведомстве разработали рекомендации для медучреждений, как прививать людей повторно.
В Москве, например, сделать повторную прививку можно только в 20 пунктах. В Ленинградской области решили не изобретать велосипед и проводят ревакцинацию в тех же медучреждениях, где и обычную вакцинацию. А в других регионах пока только думают над тем, как правильно все организовать.
Но активнее всего, конечно же, повторно (и, без сомнения, добровольно) прививаются в армии. Минобороны уже 1 июля объявило, что запустило для военнослужащих масшатбную кампанию.
"В соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба Министерства обороны по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в ВС РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года", — сообщили в ведомстве.
Согласно документу Минздрава, повторно прививаться нужно уже через полгода после вакцинации. Такой же срок, напомним, ведомство еще в прошлом году определило и для переболевших. Вакцинироваться им посоветовали не раньше, чем через шесть месяцев после перенесенного ковида.
Но лучше всего, отмечают медики, проверить через полгода после второй прививки наличие антител в организме. С результатами теста следует обратиться к своему врачу. Он и подскажет, нужно ли вновь записываться на укол. Хотя по сути это не обязательно - рекомендации Минздрава позволяют ревакцинироваться и без теста на антитела.
Нет. Сколько они живут, пока вообще никто не знает. Все вакцины от ковида в мире разработаны совсем недавно. И ученые еще не успели понять, сколько времени держатся антитела в организме после каждого препарата. В случае со "Спутником", например, мнения расходятся. Оптимисты (разработчики вакцины) заявляют, что срок действия препарата - около двух лет. Пессимисты же уверены, что антитела "протянут" не больше полугода.
В Минздраве решили перестраховаться и определили срок в шесть месяцев. Но это временно: раз в полгода приписано прививать только в регионах, где объявлена экстренная вакцинация. Но сейчас к ним относятся субъекты РФ, включая наш Алтайский край. В обычное (спокойное) время, следует из документа ведомства, ревакцинацию можно проводить раз в 12 месяцев.
Точного порядка пока нет. И на Госуслугах записаться на повторную прививку пока невозможно. В Москве, например, на первое время ввели отдельные пункты ревакцинации и определили поликлиники, которые ее проводят. В мобильные пункты можно прийти без записи, а в медучреждениях нужно заранее зарегистрироваться онлайн или по телефону. Кроме паспорта и СНИЛС в этот раз с собой нужно прихватить еще и сертификат о прививках - доказать, что от ковида вы уже вакцинировались. QR-код, который приходит привитым на Госуслугах, тоже подойдет.
Но скорее всего, порядок в итоге никак не изменится. Просто услугу ревакцинации добавят на Госуслуги. И записаться можно будет точно так же, как и на первые две прививки.
В региональном Минздраве уверяют, что можно. "Если человек хочет ревакцинироваться, это вполне допустимо и возможно", - рассказала замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая. Но подчеркнула, что приоритет пока все равно будут отдавать непривитым жителям.
"Конечно, в настоящее время мы все-таки должны отдавать приоритет жителям нашего края, которые не болели, не вакцинированы и именно на них сейчас максимально должно быть направлено наше внимание", - отметила Белоцкая
Скорее всего, это связано с тем, что вакцину в регион поставляют пусть и в больших, но все же ограниченных количествах. А темпы вакцинации, тем временем, растут. И жители края уже сообщали amic.ru о том, что в некоторых учреждениях временами ненадолго заканчивается вакцина.
Белоцкая также намекнула, что желающим ревакцинироваться уже сейчас нужно будет сделать на антитела. "Нужно сознательно к этому вопросу подойти и самостоятельно контролировать уровень антител", - заметила специалист.
Так что на бумаге привиться повторно можно. Но на деле придется дождаться, когда ревакцинацию на Алтае запустят официально.
В рекомендациях Минздрава указано, что ревакцинироваться можно абсолютно любой вакциной, зарегистрированной в России. В Алтайском крае сейчас есть три препарата "Спутник V" (им прививается больше 90% населения), "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" от института им. Чумакова. Для пациента ничего не меняется: он делает два укола с разницей в две недели. На этом все.
И неважно, чем вы прививались в первый раз. Если вы слишком тяжело перенесли "побочки" или просто решили попробовать другой препарат - никто не запретит.
Но в Минздраве рассчитывают, что для ревакцинации удастся использовать четвертый препарат - "Спутник Лайт". Именно для этого его во многом и разрабатывали. По сути это первый компонент уже привычного нам "Спутника V". Специалисты считают, что одного укола будет достаточно, чтобы восполнить уровень антител в организме. В Москве, например, жителей ревакцинируют им.
В Алтайском крае, заметила представитель Минздрава, тоже ждут для повторной вакцинации именно эту вакцину. И первая партия, надеются в ведомстве, прибудет уже в ближайшее время. И тогда расставлять приоритеты между привитыми и непривитыми не придется.