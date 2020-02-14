Рок-вечеринка, праздник в парке и выставки. Куда сходить в Барнауле 15 и 16 февраля

Театральная афиша

"Спичка"

16 февраля на сцене театральной площадки покажут спектакль "Марьино поле". В сюжете драмедии три пожилые женщины отправляются на поиски погибших на войне мужей. Им предстоит пройти дремучие леса, заброшенные деревни, встретить героев их юности, спасаться от нечисти, блуждать в калейдоскопе иллюзий и видений, но все же двигаться вперед, несмотря на то, что сама смерть идет за ними по пятам. Начало спектакля в 18:00. Цена билета: 350 рублей. 16+

Театр кукол "Сказка"

15 февраля, в субботу, здесь в 10:30 и 11:30 покажут спектакль "Лисичка со скалочкой". Дети смогут не только посмотреть на происходящее на сцене, но и стать полноценными участниками представления. Цена билета: 250 рублей. 0+

В 11:00 можно сходить с ребенком на спектакль "Три поросенка". Главные герои будут петь и шутить. Цена билета: 200-300 рублей. 3+

16 февраля в 10:30 и 11:30 покажут спектакль "Времена года". Это история о маленьком зайчике, который познает мир и чудеса природы. В этом спектакле звучат живые музыкальные инструменты и работают планшетные куклы вместе с артистами в живом плане. Дети смогут играть, общаться с куклами и поучаствовать в действии. Цена билета: 250 рублей. 0+

А в 11:00 состоится показ спектакля "Волк и семеро козлят". В этой сказке мама-коза работает артисткой и постоянно пропадает на репетициях, пока ее дети одни сидят дома. Волк пытается повторить ее сопрано, чтобы козлята открыли ему дверь. Что из этого получится? Зрители увидят ковбойскую дуэль и счастливый финал. Цена билета: 200-300 рублей. 0+

Молодежный театр Алтая

15 февраля на сцене МТА покажут спектакль "Наш городок". Это самая знаменитая пьеса Торнтона Уайлдера, который придерживается философии французского экзистенциализма, пытается проникнуть в тайный смысл сущего, разобраться в причинно-следственных связях человеческого бытия. Цена билета: 150-350 рублей. 12+

16 февраля покажут спектакль "Карлик Нос". История о красивом мальчике Якобе, который всегда был вежлив с людьми, но однажды раскритиковал старуху и стал ужасным носатым карликом. В постановке вместе с артистами театра задействованы учащиеся детской театральной школы-студии при МТА. Начало в 12:00. Цена билета: 150-250 рублей. 6+

В 17:00 здесь покажут "Чертову закуску". Зрителей приглашают на спиритический сеанс, но на самом деле это будет сеанс разоблачения черной магии. Спектакль поставлен по рассказам "королевы русского юмора" Надежды Тэффи. В центре спектакля – группа персонажей, которых автор называет "чертовой закуской". Цена билета: 300 рублей. 16+

Драмтеатр

15 февраля можно сходить в театр драмы на спектакль "Темные аллеи". В основе постановки лежат рассказы Ивана Бунина. Этот спектакль об открытиях, которые люди совершают, когда встречаются с любовью, о сбывающихся и несбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте. Начало в 17:30. Цена билета: 150-500 рублей. 18+

16 февраля в 17:30 на сцене драмтеатра покажут спектакль "И разыгрались же кони в поле..." Спектакль поставлен по рассказам Василия Шукшина. Цена билета: 150-500 рублей. 16+