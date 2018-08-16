Роскачество рекомендует: каким должен быть идеальный школьный рюкзак
В выборе хорошего рюкзака для школьника всё имеет значение: вес, размер и даже запах
Роскачество проверило, какие рюкзаки для школьников представлены на рынке. Специалисты выяснили, каким должен быть идеальный портфель и на что обратить внимание при покупке. Подробности в рубрике "Вопрос-ответ".
Потому что к началу нового учебного года на рынке появляется масса предложений. Продаются рюкзаки из кожи, пластика, текстиля. Разные по размеру, форме и цене. И запутаться среди этого разнообразия очень легко. А значит, можно допустить ошибку и выбрать рюкзак, который не подойдет ребенку. Тем более что для школьников младших классов портфель должен быть определенного размера, веса и жесткости. Иначе рюкзак может негативно сказаться на здоровье спины ребенка. Пострадают костно-мышечная, дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная системы. Из-за искривленной спины возможны: сколиоз, защемление нервов, проблемы с кровообращением и дыханием.
Закупки сделали на сайтах производителей и в крупных интернет-магазинах. У продавцов данные рюкзаки позиционировались как школьные товары. Стоимость составила от 709 до 12 500 рублей за один рюкзак.
Большинство товаров оказалось китайского производства. Но были портфели производства РФ, Германии, Японии и Сербии. У некоторых товаров страну происхождения определить не удалось, отмечается на сайте Роскачества.
Все образцы отправились в лабораторию. Там они были протестированы по 92 показателям безопасности и качества.
Выявлены следующие несоответствия:
- по массе изделия (слишком тяжелые);
- по размерам;
- по формоустойчивости спинки;
- нет световозвращающих элементов (светоотражателей);
- отсутствие на маркировке указания на возраст пользователя;
- отсутствие указания производителя и страны производства;
- отсутствие маркировки в принципе;
- отсутствие инструкции по эксплуатации и уходу.
А каким должен быть идеальный рюкзак?
В различных рекомендациях, в том числе Роспотребнадзора и ТР ТС 007/2011, написано так: в идеале вес ранца без учебников для учащихся 1–4 классов должен быть не более 700 г, для учеников средних и старших классов – не более 1000 г.
Портфель должен быть изготовлен из легкого, прочного, водоотталкивающего материала. Обязательны световозвращающие элементы снаружи и не менее двух отделений (либо специальный карман или вкладыш для ручек и карандашей) внутри.
Нет. Есть и дополнительные требования. Рюкзак должен плотно прилегать к спине ребенка, обязательна формоустойчивая спинка. У портфеля должны быть длинные (60–70 см) и широкие лямки (не менее 3,5–4 см – в области плеча и не менее 2–2,5 см – по всей длине), которые можно регулировать.
Длина (высота) рюкзака: от 30 до 36 см, ширина (глубина) – 6–10 см. Передняя стенка должна быть короче задней – ее длина должна быть 22–26 см.
А подкладка плечевых ремней должна быть не просто широкой, но еще и из вентилируемой ткани.
Также изделие не должно резко пахнуть, зато должно держать форму и цвет после стирок и чисток. Но, увы, это довольно сложно проверить до покупки.
На маркировку изделия. Должны быть указаны страна-производитель, наименование импортера, дата изготовления и так далее.
А еще на этикетке обязательно должна быть информация:
- назначение (например, "школьный");
- возраст (например, 10+).
Кроме того, на детский товар стоит потребовать у продавца сертификат соответствия.