Роскачество рекомендует: каким должен быть идеальный школьный рюкзак

Это все условия для идеального рюкзака?

Нет. Есть и дополнительные требования. Рюкзак должен плотно прилегать к спине ребенка, обязательна формоустойчивая спинка. У портфеля должны быть длинные (60–70 см) и широкие лямки (не менее 3,5–4 см – в области плеча и не менее 2–2,5 см – по всей длине), которые можно регулировать.

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Длина (высота) рюкзака: от 30 до 36 см, ширина (глубина) – 6–10 см. Передняя стенка должна быть короче задней – ее длина должна быть 22–26 см.

А подкладка плечевых ремней должна быть не просто широкой, но еще и из вентилируемой ткани.

Также изделие не должно резко пахнуть, зато должно держать форму и цвет после стирок и чисток. Но, увы, это довольно сложно проверить до покупки.