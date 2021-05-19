Самая красивая Мальвина. Чем запомнилась актриса Татьяна Проценко?
Девочке пророчили известность и славу, но она так и осталась актрисой одной роли
19 мая не стало актрисы Татьяны Проценко, которую вся страна узнала в 70-х годах благодаря фильму "Приключения Буратино". Там она сыграла возлюбленную Пьеро – Мальвину. Этой девочке пророчили известность и славу, но жизнь распорядилась иначе. Как сложилась судьба Татьяны Проценко, почему она больше не снималась в кино и что ещё о ней известно, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в семье главы управления документальных фильмов Госкино СССР. Когда девочку увидели с экранов телевизоров в фильме "Приключения Буратино", соседи и знакомые начали судачить, что помогли связи. На самом деле это было не так.
Мальвиной она стала случайно. Ассистент режиссёра познакомилась с ней в поезде Минск – Москва, когда они уже сбились с ног в поисках актрисы на роль главной героини. Маленькая Таня была очень артистичным ребёнком, с лёгкостью заучивала стихи, пела, часто устраивала дома импровизированные концерты.
После сложных кинопроб талантливую девочку с кукольной внешностью и огромными глазами на роль утвердил режиссёр фильма Леонид Нечаев.
После выхода ленты в 1976 году на шестилетнего ребёнка обрушились неимоверная слава и всеобщее обожание. А на заработанные деньги Таня купила себе пианино, о котором так мечтала.
Сценарист "Приключений Буратино" Инна Веткина специально для Татьяны написала сценарий фильма "Про Красную Шапочку", но сняться в нём девочка уже не смогла. Она неудачно упала с велосипеда, получив сотрясение головного мозга, множественные переломы, разрыв барабанной перепонки. Все нагрузки врачи запретили. В итоге роль досталась Яне Поплавской.
Спустя девять лет Проценко предложили пройти пробы на роль в фильме Ролана Быкова "Чучело", но сценарий показался юной актрисе слишком тяжёлым. Она должна была играть отрицательного персонажа – одноклассницу, которая обижала главную героиню. От предложения Татьяна отказалась, так как побоялась, что к ней прилипнет плохое амплуа.
Проценко закончила киноведческое отделение ВГИКа, но больше в кино не снималась. Во время учёбы она ходила на пробы, но постоянно проваливала их. В итоге Татьяна осталась актрисой одной роли, и ей пришлось сменить профессию. Занималась компьютерной вёрсткой, работала редактором на ТВ, в СМИ и полиграфических компаниях. Была членом Международной федерации журналистов. Писала стихи и издала поэтический сборник.
Татьяна дважды была замужем. В первый раз брак быстро распался из-за измен мужа. В этом союзе Татьяна родила дочь Анну. Затем она встретила свою настоящую любовь – актёра Алексея Войтюка. Он дебютировал в кино тоже со сказки. В 1985-м году Войтюк сыграл главную роль в фильме "После дождичка в четверг".
Оба пережили профессиональную и личную драмы – болезненные разводы. На этой почве Войтюк и Проценко начали общаться, вскоре влюбились друг в друга и поженились. Татьяна подарила Алексею сына Владимира, но ролью хранительницы очага не ограничилась, а стала писать и издавать стихи. Супруги прожили вместе около 20 лет.