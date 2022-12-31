Семейным на заметку. Как встретить Новый год и не развестись

Из-за чего мы чаще всего ссоримся в преддверии праздника?

Обычно конфликты возникают по нескольким причинам:

1) Где и с кем встречать Новый год, сколько денег потратить на празднование.

«Если вам не нравится предложение партнера, прислушайтесь к себе. Чему вы сопротивляетесь? Месту для празднования? Гостям? Или желанию партнера? Если вы сопротивляетесь не событию, а предложению второй половинки, то нужно хорошо разобраться, что происходит во взаимоотношениях. Это тревожный сигнал», — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских.

2) «Предгостевой скандал». До боя курантов осталось пять часов. Мы ожидаем от партнера помощи в приготовлении еды, в развлечении детей, украшении дома и елки, упаковке подарков. Но помощь не приходит, а наши эмоции выливаются наружу.

3) «Послегостевой скандал». Утро 1 января, гости разошлись, а недовольство осталось. Жена не вовремя подала на стол горячее, муж не помогал ухаживать за гостями. И пошло-поехало.