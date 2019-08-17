Сезон грибов. Что делать, если вы заблудились в лесу?

Увлекшись "тихой охотой" очень легко заблудиться в лесу. Как выжить если это случилось, рассказали в МЧС

18 августа 2019, 06:20, Елена Лепезина

С началом сезона грибов и ягод сотрудникам МЧС приходится периодически отправляться на поиски людей, которые чересчур увлеклись "тихой охотой" и заблудились. Так, 21 июля в лесу потерялась 69-летняя жительница Бийска. Спасателям удалось ее найти, женщина не пострадала. Но не все случаи заканчиваются так удачно. В ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю рассказали правила безопасного поведения.

Расскажите, куда идете

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Если вы собираетесь в лес за грибами или ягодами, забудьте пословицу "молчание – золото": спасатели рекомендуют как можно точнее рассказывать своим близким, друзьям и соседям, куда вы направляетесь и когда собираетесь вернуться. В этом случае, если вы вовремя не придете домой, ваши знакомые смогут в ближайшие сроки обратиться за помощью к спасателям и сориентировать, в каком направлении вести поиски.

Одевайтесь ярко

Вы ведь не партизан, в конце концов, маскироваться от грибов вам не нужно. Поэтому одевайтесь в лес ярко: в случае чрезвычайной ситуации это поможет спасателям увидеть вас издалека и даже с вертолета. На всякий случай возьмите с собой одежду, в которую сможете переодеться, если промокнете или замерзнете.

Зарядите телефон

Обязательно зарядите телефон и возьмите с собой внешний аккумулятор. Положите в рюкзак компас, нож, фонарик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке. Возьмите воду, небольшой запас продуктов, репеллент от насекомых, таблетки сухого спирта для розжига. Захватите полиэтиленовую пленку – в случае дождя из нее можно соорудить накидку или навес. Не забудьте необходимые медикаменты.

Оставляйте ориентиры

Спасатели рекомендуют: не заходите вглубь незнакомой местности. По ходу движения оставляйте ориентиры – зарубки на деревьях, сломанные ветки, стрела, выложенная из камней или привязанный к кусту кусок ткани – все это поможет вам вернуться на знакомую дорогу. А если вы все-таки заплутаете, спасатели смогут вас найти по этим следам.

Не паникуйте

Это очень важное правило. Помните: большинство трагедий происходит из-за того, что человек поддался панике и не смог принять правильное решение.

Если вы поняли, что заблудились, сразу же остановитесь и постарайтесь успокоиться.

Если есть связь – попробуйте позвонить по телефону кому-то из родственников и друзей. Если связи нет – наберите номер 101 и постарайтесь объяснить свое местоположение. Помните: спасателям можно позвонить с мобильного даже без сим-карты и даже если вы находитесь на территории "чужого оператора" сотовой связи.

Внимательно прислушайтесь к звукам вокруг вас. Услышали шум автомобиля, поезда, разговор людей, лай собаки – идите на звук. Пусть вы придете не на "свое" место, но вы выйдете из леса и сможете добраться до дома.

Старайтесь как можно больше шуметь: шум отпугнет диких животных и поможет услышать вас спасателям.

Идите вниз по течению

МЧС предупреждает. Что делать, если вы заблудились в лесу?

МЧС предупреждает. Что делать, если вы заблудились в лесу?

Если звуковых ориентиров не слышите, постарайтесь найти ручей или реку. Двигайтесь всегда вниз по течению. Помните: ручей обязательно выведет к реке, а река – к людям.

Если вы увидели линии электропередачи, также идите вдоль них: рано или поздно они выведут вас к людям.

Можно взобраться на высокое дерево и посмотреть, не видны ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни.

Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.

И продолжайте оставлять ориентиры – на всякий случай.

Что нельзя делать в лесу

– нельзя двигаться в темное время суток – это опасно;

– нельзя ходить по звериным тропам – вы можете встретиться с дикими животными;

– старайтесь не выходить на болотистые участки леса, особенно покрытые ряской;

– нельзя употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды.

Надеемся, что вам не придется блуждать по лесу, но лучше запомните эти простые правила. Избежать опасной ситуации всегда проще, чем действовать в сложившихся экстремальных обстоятельствах.

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