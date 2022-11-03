Штрафы за неправильную резину. Когда их введут и сколько придётся заплатить за летние шины зимой?

ГИБДД планирует ввести штрафы для водителей, которые используют покрышки не по сезону. МВД активно работает над расширением «перечня неисправностей и условий», при которых водить машину нельзя, сообщает «Ъ». Из новой редакции документа следует, что к таким неполадкам будут относить и неправильные шины. За нарушение дорожные полицейские смогут выписывать штрафы.

О том, когда появятся штрафы за неправильную резину, сколько придётся заплатить и когда нужно будет «переобуваться», — в материале amic.ru.

Правда ли, что в России начнут штрафовать за использование резины не по сезону?

Правда. По данным «Ъ», МВД вернулось к работе над новым перечнем неисправностей, при которых нельзя садиться за руль. Первая версия списка появилась ещё в 2020 году, но с тех пор его неоднократно переписывали. Потом подготовку документа и вовсе приостановили из-за действия регуляторной гильотины. Теперь процесс возобновился.

Из документа, который есть в распоряжении у «Ъ», следует, что в список неисправностей войдёт в том числе использование летней резины зимой и зимней — летом.

После принятия документа сотрудники ГИБДД получат право штрафовать водителей за подобное нарушение.

Водителей каких авто будут штрафовать за неправильные шины?

Использовать шипованную резину летом запретят всем видам автомобилей, следует из документа.

А вот запрет на летние шины в зимний период будет распространяться только на легковые автомобили и лёгкие грузовики.

При этом водители остальных типов грузовых авто (N2, N3) и автобусов (M2, М3) должны будут возить с собой цепи противоскольжения, если не установлены зимние покрышки.

Правило также не будет распространяться на полноприводные авто с повышенной проходимостью (категория G).

Каким будет размер штрафа?

Поскольку окончательно документ ещё не утверждён, точный размер штрафа неизвестен. Но если его примут в нынешнем виде, штраф, скорее всего, составит 500 рублей. Нарушение будут фиксировать по ст. 12.5 КоАП.

Как будут определять начало и конец сезона?

Зимний период — с декабря по февраль, летний — с июня по август.

Погода же везде разная. Неужели везде будут одни и те же сроки?

Нет. Регионы получат право по своему усмотрению увеличивать временной промежуток, если того требует погода. Та же Якутия и другие территории с суровым климатом смогут определять зимний сезон, например, с октября по март.

За что ещё будут штрафовать водителей?

Также в обновлённый список неисправностей вошли неработающая антиблокировочная система и использование нештатных ксеноновых и светодиодных ламп в фарах.

Кроме того, в перечне появится отсутствие штатного регулятора тормозных сил, который называют на водительском сленге «колдун».

Все эти неисправности уже есть в техрегламенте ГИБДД, но пока за них никого не штрафуют.

Когда появится штраф за неправильную резину?

Если документ утвердят и примут, штрафы за использование резины не по сезону появятся с 1 марта 2023 года. Впрочем, работа над перечнем ещё продолжается. Поэтому некоторые условия могут измениться.