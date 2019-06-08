Силой заберут: что будет, если не платить налог

На что имеет право налоговая служба в отношении физлиц

9 июня 2019, 06:28

Неуплата налогов наказуема. Это касается не только крупных предпринимателей, но и физических лиц. Рассказываем, что будет, если не платить налоги. Больше о налогах для физических лиц, льготах и вычетах читайте в специальном проекте Amic.ru "Все о налогах для физических лиц".

1

Как узнать свою задолженность?

Данные о вашем долге всегда доступны на портале Госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Бумажную квитанцию на уплату можно получить в любом отделении налоговой инспекции, в МФЦ. 

2

Начисляются ли пени на долг?

Да, начисляются за каждый день просрочки. Пени составляют 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

3

А если не предоставил налоговую декларацию?

За непредставление налоговой декларации можно получить штраф 5% – от суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый месяц (не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей).

4

Что будет, если не заплатить налог? 

Сначала налоговая направит вам требование об уплате. Если деньги не поступят, то служба имеет право подать на должника в суд. Если суд встанет на сторону УФНС, то будет вынесено решение о принудительном взыскании. Долг переходит на взыскание судебным приставам, банкам или работодателю (если долг менее 100 тысяч рублей). Если должник отказывается отдавать деньги, то на его имущество и счета могут наложить арест. Также долг могут принудительно списать с банковского счета. А еще с вас могут списать и исполнительский сбор в размере 7%, но не менее 1000 рублей.

5

А в каком случае могут не выпустить за границу?

Если долг превысит 10 тысяч рублей.

6

Как погасить долг? 

  • Через "Личный кабинет налогоплательщика".
  • В любом почтовом и банковском отделении. 
  • В мобильном приложении "Налоги ФЛ".
  • Через МФЦ, где организована возможность приема денег от физлиц. 
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