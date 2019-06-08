Силой заберут: что будет, если не платить налог

Сначала налоговая направит вам требование об уплате. Если деньги не поступят, то служба имеет право подать на должника в суд. Если суд встанет на сторону УФНС, то будет вынесено решение о принудительном взыскании. Долг переходит на взыскание судебным приставам, банкам или работодателю (если долг менее 100 тысяч рублей). Если должник отказывается отдавать деньги, то на его имущество и счета могут наложить арест. Также долг могут принудительно списать с банковского счета. А еще с вас могут списать и исполнительский сбор в размере 7%, но не менее 1000 рублей.