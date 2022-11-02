Синий, страшный, популярный. Кто такой Хагги Вагги, из-за которого поругались мамы в барнаульском детсаду?

В одном из детских садов Барнаула между родителями разгорелся скандал, который СМИ в шутку прозвали «раздором года». Телеканал «Вести Алтай» сообщил, что мамочки поругались из-за Хагги Вагги — жуткого монстра, игрушки в виде которого сейчас дико популярны у детей. Далеко не всех устраивает, что малыши весело играют с острозубым чудовищем.

О том, кто такой Хагги Вагги, откуда он появился, почему стал популярным и действительно ли может быть опасным для детей, — в материале amic.ru.

Из-за чего поругались мамы в детском саду в Барнауле?

Одна из мам, Татьяна Соболева, попросила других родителей не позволять детям приносить игрушки Хагги Вагги в детсад. Женщина с образованием педагога и психолога считает плюшевых монстров вредными для детской психики, а потому написала сообщение в родительский чат.

«Я максимально корректно попросила не приносить игрушки в детский сад», — рассказала «Вестям» Татьяна.

Впрочем, такую заботу о детях оценили далеко не все родители. Некоторые из них заявили, что могут делать всё, что не запрещено административным и уголовным кодексом. В том числе и давать детям с собой игрушку Хагги Вагги в детский сад.

Так просьба Татьяны и переросла в конфликт среди родителей.

Кто такой этот ваш Хагги Вагги?

Даже если вы ничего не слышали о Хагги Вагги, вы наверняка его не раз видели. Это синий мохнатый монстр с треугольной головой, большими красными губами и пугающей улыбкой с множеством острых, как бритва, зубов. Сейчас игрушки в виде этого чудовища продают во многих магазинах. Детям они так нравятся, что очень многие повсюду носят Хагги Вагги с собой.

Фото: скриншот из игры Poppy Playtime

Изначально Хагги Вагги — это персонаж компьютерной хоррор игры Poppy Playtime, которая вышла в 2021 году и стала очень популярной. Там нужно играть за бывшего сотрудника фабрики игрушек, который пытается раскрыть тайну пропажи своих коллег. В какой-то момент за главным героем начинает охотиться Хагги Вагги — тот самый синий монстр. Если вовремя не убежать, чудовище вас съест.

Уже после «взлёта» компьютерной игры Хагги Вагги перекочевал и в реальную жизнь. По всему миру стали продавать плюшевые игрушки в виде монстра.

Почему Хагги Вагги стал таким популярным?

Игра Poppy Playtime стала дико популярной благодаря блогерам, которые массово записывали летсплеи (прохождения) на неё. Для зрителей самым забавным было то, что игроки пугаются, казалось бы, абсолютно смешного и нелепого монстра. Подобные видео набирали миллионы просмотров, а сам Хагги Вагги быстро стал героем мемов.

В 2021 году YouTube, TikTok и другие соцсети буквально заполонили многочисленные ролики с Хагги Вагги.

Следом, как это обычно бывает, подтянулись и производители игрушек. Увидев, как синий монстр популярен в Сети, они быстро стали делать плюшевый вариант Хагги Вагги.

Почему Хагги Вагги так любят дети? Он же страшный

Примечательно, что большинство детей не воспринимает его как монстра-убийцу. Для них Хагги Вагги — забавный и даже милый персонаж. Во многих юмористических роликах на YouTube его представляют как друга или вообще питомца, которого нужно купать, одевать и всячески ухаживать за ним.

Дети, которым Хагги Вагги пришёлся по душе, смотрят в Сети (или придумывают сами) различные забавные истории о персонаже, а также очень сильно переживают за отношения с Кисси Мисси.

Стоп, а кто такая Кисси Мисси?

Кисси Мисси — это похожий монстр женского пола, но уже розового цвета. В игре сам персонаж не появлялся: лишь в одном моменте на стене фабрики можно было разглядеть её изображение.

Но пользователи в Сети сами придумали историю о том, что это возлюбленная Хагги Вагги.

Так что если хотите показать детям, что «в теме», запомните: синий — Хагги Вагги, розовый — Кисси Мисси.

Действительно, разве такая страшная игрушка не опасна для детей?

Некоторые психологи полагают, что опасна. Главная претензия специалистов к Хагги Вагги — подмена понятий в головах детей. Персонаж, который по своей сути злой и ужасный, выдаёт себя за милого и доброго. Из-за этого у ребёнка могут возникнуть неправильные представления о добре и зле, полагают эксперты.

Кстати, опасность Хагги Вагги уже обсуждали и в Госдуме. Об этом говорила депутат и врач-педиатр Татьяна Буцкая.

«Они основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребёнок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику», — говорила Буцкая.

Впрочем, никакого официального запрета или даже возрастного ограничения на продажу игрушек Хагги Вагги нет. И уж тем более никто не ограничивает детей в том, чтобы приносить Хагги Вагги с собой в садик. Пока что.

Могут ли игрушки Хагги Вагги запретить в России?

Могут. Роскачество уже с сентября проводит экспертизу, могут ли игрушки Хагги Вагги (и Кисси Мисси в том числе) быть опасными для детей. Ожидается, что результаты будут обнародованы в конце года.

По словам Татьяны Буцкой, причина не только в возможном вреде для психики детей.

«Как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешёвые аналоги, чьё качество вызывает серьёзные вопросы. У таких популярных проектов жизненный цикл составляет полгода, поэтому недобросовестные производители могут пожертвовать безопасностью и качеством ради ускорения выпуска своих товаров», — пояснила депутат Госдумы.

Так что если выяснится, что Хагги Вагги действительно представляет угрозу для несовершеннолетних, продажу игрушек могут и запретить. Ну а пока дети могут играть с синим зубастым монстром, сколько захотят.