Сколько бюллетеней вы получите на выборах 18 сентября 2016 года?

Сколько бюллетеней дадут на выборах?

Избиратель Алтайского края получит в день голосования на участке как минимум четыре бюллетеня:

1. Списки партий на выборы в Госдуму с фамилиями кандидатов, которые входят в них;

2. Список кандидатов по вашему одномандатному округу;

3. Списки партий на выборы в АКЗС с фамилиями кандидатов, которые входят в них;

4. Список кандидатов по вашему одномандатному округу.

Почему говорим, что минимум четыре бюллетеня? Потому что в некоторых городах, районах или селах края пройдут выборы местного уровня. Например, жителям Белокурихи предстоит выбрать еще и депутатов Белокурихинского городского Совета депутатов седьмого созыва. А это еще плюс один бюллетень. В некоторых муниципальных образованиях избиратели могут получить семь бюллетеней.

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