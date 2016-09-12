Сколько бюллетеней вы получите на выборах 18 сентября 2016 года?
Некоторые жители Алтайского края получат более четырех бюллетеней
Фото Александры Черданцевой. Amic.ru
Уже в воскресенье пройдут выборы депутатов Госдумы. Алтайский край будет выбирать также и депутатов краевого Заксобрания. О том, сколько бюллетеней вы получите, читайте в нашем материале. Все остальное о выборах можете узнать здесь.
Избиратель Алтайского края получит в день голосования на участке как минимум четыре бюллетеня:
1. Списки партий на выборы в Госдуму с фамилиями кандидатов, которые входят в них;
2. Список кандидатов по вашему одномандатному округу;
3. Списки партий на выборы в АКЗС с фамилиями кандидатов, которые входят в них;
4. Список кандидатов по вашему одномандатному округу.
Почему говорим, что минимум четыре бюллетеня? Потому что в некоторых городах, районах или селах края пройдут выборы местного уровня. Например, жителям Белокурихи предстоит выбрать еще и депутатов Белокурихинского городского Совета депутатов седьмого созыва. А это еще плюс один бюллетень. В некоторых муниципальных образованиях избиратели могут получить семь бюллетеней.
Читайте также: От выборов не уйдешь: как проголосовать 18 сентября, если вы живете не по прописке?
Кроме того, 18 сентября в регионе местные выборы пройдут на 32 территориях: Алейск, Белокуриха, Бийский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Ельцовский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Немецкий, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Романовский, Смоленский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тальменский, Третьяковский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы. Так, будет избрано 36 глав сельских поселений, 522 депутата в ходе основных выборов, 18 депутатов на допвыборах, а также в этот день пройдет три местных референдума.