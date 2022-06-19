Сколько дней продлится Петров пост и почему в это время нельзя жениться?

На днях у православных христиан начинается Апостольский пост, который установлен в честь учеников Христа — Петра и Павла. Он считается нестрогим, ведь во время него можно даже есть рыбу. Продолжительность поста всегда разная, она колеблется от 8 до 42 дней. От чего это зависит, сколько продлится Петров пост в этом году, как его правильно соблюдать и что запрещено делать, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Когда в 2022 году начнётся Петров пост и сколько он продлится?

Дата начала Петрова поста подвижна, но всегда зависит от Пасхи. А определить её несложно: она выпадает на второй понедельник после Троицы. В 2022 году он продлится 22 дня — с 20 июня по 11 июля. Заканчивается пост всегда в канун дня святых апостолов Петра и Павла, потому что основная его цель — подготовить верующих к этому празднику.

А когда этот пост появился?

Считается, что об этом посте христиане знали с первых веков существования Церкви. Он упоминается в «Апостольском предании» III века, оставленном святым Ипполитом Римским. Он служил альтернативой для тех, кто не мог соблюдать Великий пост. Тогда его именовали постом Пятидесятницы (Троицы).

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В IV веке, когда День Петра и Павла стал одним из самых почитаемых православных праздников, пост стали именовать Петровским. А люди его звали просто «петровка-голодовка», потому что новый урожай ещё не собрали, а от старого уже почти не осталось запасов.

Что можно есть в Петров пост, а что под запретом?

Главная цель Петрова поста, как и любого другого, — очищение души и тела человека. Православные воздерживаются от определённой пищи, праздничных мероприятий и других развлечений.

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В это время верующие отказываются от мяса, яиц, молока. Нельзя употреблять блюда, в приготовлении которых были использованы эти продукты. Также рекомендуется отказаться от алкоголя и вредных привычек.

Зато во вторник, четверг и воскресенье разрешается есть рыбу и морепродукты. В другие посты такая роскошь позволительна только в дни больших праздников, таких как Благовещение, Вербное воскресенье, Успения Богородицы. В Петров пост рыбу есть можно, потому что Пётр был сыном рыбака и сам считается их покровителем.

По понедельникам календарём питания предусмотрена горячая пища без масла. А в среду и пятницу дозволяется только сырая еда, например, овощи или фрукты, хлеб, сухофрукты, орехи, мёд и масло.

Кому дозволены послабления?

Детям, беременным, больным и военнослужащим разрешено не поститься. Но это послабление касается только пищи. Суть поста заключается не только в ограничении в питании. Это время добрых дел, милосердия и покаяния. Этого постящиеся избегать не должны.

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Что запрещено делать во время Петрова поста?

Во время поста следует избегать шумных компаний и вечеринок, нужно стараться не ссориться. Не рекомендуется ходить в кино, театр, ночные клубы, а ещё нужно стараться меньше времени проводить в социальных сетях. В этот в период не рекомендуется играть свадьбы, а также следует воздерживаться от супружеской близости.

Существует народное поверье, что в этот период не стоит давать денег в долг, чтобы не лишиться благополучия. Наши предки говорили, что в Петров пост нельзя заниматься рукоделием, чтобы не зашить счастье, а ещё не стригли волосы, чтобы не облысеть.

Почему нельзя жениться во время Петрова поста?

Во время любого поста брак заключать не рекомендуется. В ЗАГСе новую семью, конечно, зарегистрируют, а вот обвенчаться точно не получится.

Пост — это период, когда христиан призывают погрузиться в воздержание, особенно это важно в Великий пост, а венчание подразумевает благословение на супружескую жизнь, в том числе — и на близость между мужем и женой. Считается, что семья, сыгравшая свадьбу в Петров пост, не будет крепкой и быстро распадётся из-за постоянных ссор и скандалов.