Смерть 14 подводников: что произошло на российской секретной подлодке

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Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел вечером в понедельник, 1 июля.

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Происшествия При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что возгорание началось во время "плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря". В это время моряки занимались батиметрическими измерениями – изучением морского дна.

В пресс-службе Минобороны добавили, что судно "занималось изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота РФ".

Пожар потушили сами моряки. Сейчас судно находится на базе в Североморске, его обследуют эксперты.

На пожаре погибло 14 подводников, во всяком случае о таком количестве говорит Минобороны. В составе экипажа было два Героя России (по данным Baza, Денис Долонский и Николай Филин), семь капитанов I ранга.

Есть неофициальная информация, что 13 человек погибли в самом пожаре, еще один – уже во время транспортировки в госпиталь.

Официально не сказано, сколько вообще там было людей и удалось ли кому-то выжить. Источники портала Baza сообщают, что еще четыре или пять выживших моряков доставлены в Военно-морской клинический госпиталь Североморска. Минобороны эти сведения не комментирует.