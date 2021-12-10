Снегопады, метели и похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае с 11 по 13 декабря?

Снегопад, который начался в Алтайском крае 10 декабря, прекратится днём в субботу. На сутки в регионе установится спокойная, преимущественно без осадков, погода, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

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Прочее Мэрия Барнаула заявила о нехватке снегоуборочной техники

Но уже вечером 12 декабря снег возобновится по северным районам, а в ночь на понедельник – по всему краю.

"Снегопад будет небольшой и умеренной интенсивности, но порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. В отдельных районах поднимется метель. Сейчас мы ещё находимся в тёплом секторе западного циклона. На выходных ночью столбики термометров покажут -9…-17°С, днём – от -3 до -10°С", – рассказала синоптик.

Похолодание начнётся в ночь на 13 декабря. Температура ночью понизится до -19…-24 градусов, по юго-востоку теплее – от -12 до -17°С. Днём в крае ожидается -13…-18°С.

В дальнейшем в регионе прогнозируется неустойчивая погода, для которой характерны снегопады, а также частые перепады температур.

Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле ощущается острый дефицит снегоуборочной техники, в связи с чем возникают задержки с расчисткой дорог и тротуаров. Чтобы решить эту проблему, дополнительно необходимо приобрести порядка 250 машин, на которые потребуется 2 млрд рублей. Но таких денег в бюджете краевой столицы нет. Также администрация столкнулась с проблемой дефицита кадров – городу не хватает порядка 60 человек. Об этом 9 декабря сообщил руководитель городского комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев.

При этом сами дорожники заявляют, что нужно в два раза больше техники. Из-за её дефицита рабочие трудятся по 10 часов за смену, но даже этого недостаточно для полноценной уборки улиц.