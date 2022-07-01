Снимаем маски или нет? Какие ковидные ограничения отменил Роспотребнадзор в России 1 июля

Решение принято в связи со снижением интенсивности заболеваемости COVID-19

1 июля 2022, 14:25

Роспотребнадзор снял все ограничения, которые продолжали действовать в России из-за пандемии коронавируса. Об этом ведомство сообщило на своём сайте 1 июля. Так что теперь можно вдыхать полной грудью и радоваться жизни. Или нет? Подробнее об этом в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Получается, маски можно не носить?

Да, масочный режим отменён на территории всей Российской Федерации. Теперь их можно не надевать при посещении общественных мест и объектов социальной сферы. Однако, как уточнили amic.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края, при посещении медицинских организаций надевать маску всё-таки придётся.

«Для медорганизаций все карантинные мероприятия сохраняются», — пояснили в пресс-службе Алтайкрайздрава.

Как ранее сообщал amic.ru, действие масочного режима с 7 июня было приостановлено в Алтайском крае. Маски нужно было носить только в транспорте, в местах массового пребывания людей, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.

На Алтае отменили масочный режим. Рассказываем, где можно ходить без масок

На Алтае отменили масочный режим. Рассказываем, где можно ходить без масок

Какие ещё карантинные ограничения снял Роспотребнадзор?

Отменили запрет на работу общепита в ночное время. Также в пресс-релизе сказано, что сняли и другие меры, какие именно — не уточняется.

В связи с чем отменили ковидные ограничения?

Это связано с устойчивым снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

При этом Роспотребнадзор сохранил противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом.

Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в России

Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в России

Масочный режим и другие ограничения могут вернуть?

Конечно могут, если ситуация с заболеваемостью вновь начнёт ухудшаться. В России до сих пор остаются регионы, которые пока не соответствуют статусу свободного от COVID-19, к ним относится и Алтайский край, сообщает bankfax.ru со ссылкой на данные сайта «Стопкоронавирус.рф». В регионе сохраняется по-прежнему низкий коллективный иммунитет: количество прививающихся резко уменьшилось. Фиксируются в крае и летальные исходы среди больных ковидом, в то время как в большинстве субъектов смертность сошла к нулю.

Кроме того, в Европе за последний месяц число случаев заражения коронавирусом выросло в три раза. Об этом 1 июля сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет «Коммерсант». ВОЗ прогнозирует высокий уровень заболеваемости COVID-19 в европейских странах этим летом. И нет никакой гарантии, что к осени эта волна снова не докатится до России.

Будем надеяться на лучшее, но всё-таки не нужно забывать о мерах профилактики: с больными не обниматься и не целоваться, почаще мыть руки, при необходимости надевать маски и ставить прививки.

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Заболеваемость коронавирусом растет в 110 странах мира

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