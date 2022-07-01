Снимаем маски или нет? Какие ковидные ограничения отменил Роспотребнадзор в России 1 июля

Роспотребнадзор снял все ограничения, которые продолжали действовать в России из-за пандемии коронавируса. Об этом ведомство сообщило на своём сайте 1 июля. Так что теперь можно вдыхать полной грудью и радоваться жизни. Или нет? Подробнее об этом в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Получается, маски можно не носить?

Да, масочный режим отменён на территории всей Российской Федерации. Теперь их можно не надевать при посещении общественных мест и объектов социальной сферы. Однако, как уточнили amic.ru в Министерстве здравоохранения Алтайского края, при посещении медицинских организаций надевать маску всё-таки придётся.

«Для медорганизаций все карантинные мероприятия сохраняются», — пояснили в пресс-службе Алтайкрайздрава.

Как ранее сообщал amic.ru, действие масочного режима с 7 июня было приостановлено в Алтайском крае. Маски нужно было носить только в транспорте, в местах массового пребывания людей, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.

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Какие ещё карантинные ограничения снял Роспотребнадзор?

Отменили запрет на работу общепита в ночное время. Также в пресс-релизе сказано, что сняли и другие меры, какие именно — не уточняется.

В связи с чем отменили ковидные ограничения?

Это связано с устойчивым снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

При этом Роспотребнадзор сохранил противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом.

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Масочный режим и другие ограничения могут вернуть?

Конечно могут, если ситуация с заболеваемостью вновь начнёт ухудшаться. В России до сих пор остаются регионы, которые пока не соответствуют статусу свободного от COVID-19, к ним относится и Алтайский край, сообщает bankfax.ru со ссылкой на данные сайта «Стопкоронавирус.рф». В регионе сохраняется по-прежнему низкий коллективный иммунитет: количество прививающихся резко уменьшилось. Фиксируются в крае и летальные исходы среди больных ковидом, в то время как в большинстве субъектов смертность сошла к нулю.

Кроме того, в Европе за последний месяц число случаев заражения коронавирусом выросло в три раза. Об этом 1 июля сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет «Коммерсант». ВОЗ прогнозирует высокий уровень заболеваемости COVID-19 в европейских странах этим летом. И нет никакой гарантии, что к осени эта волна снова не докатится до России.

Будем надеяться на лучшее, но всё-таки не нужно забывать о мерах профилактики: с больными не обниматься и не целоваться, почаще мыть руки, при необходимости надевать маски и ставить прививки.