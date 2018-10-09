Социальные нормы энергопотребления: что это, зачем и когда их вводят

Власти страны вернулись к идее ввести в стране социальную норму энергопотребления для населения

9 октября 2018, 07:23

Инициативу введения социальной нормы энергопотребления уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак. Отметим, что в 2014 году власти уже пытались ввести такую норму. О чем идет речь и по какому тарифу придется платить, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое социальные нормы энергопотребления?

Это объём потребления электроэнергии, который оплачивается по сниженному тарифу. Электроэнергия, которая идет сверх нормы, оплачивается по более высокому тарифу.

2
Социальная норма энергопотребления - это сколько?
Эта норма может составить 300 киловатт-часов в месяц. Эта норма будет оплачиваться по базовому тарифу. Потраченная свыше нормы электроэнергия должна оплачиваться по повышенному тарифу.
3
Как будут рассчитывать объем потребления?
Объем потребления электричества будет фиксироваться не на человека, а на точку подключения.
4

300 киловатт-часов в месяц - это мало?

Нет, говорят эксперты, этого вполне достаточно. Большинство домохозяйств будет укладываться в этот показатель. Сегодня средний уровень потребления составляет 220 кВт•ч в месяц.

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Также отмечается, что список потребителей, которые приравнены к населению (например, садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, места лишения свободы), предлагается сократить, и постепенно отменить льготные тарифы для селян и квартир с электроплитами и электроотоплением.

5
Что-то подобное уже хотели ввести несколько лет назад. Разве нет?
Да, в 2014 году власти выходили с подобной инициативой. Тогда хотели ввести социальную норму потребления электроэнергии в месяц, которая оплачивалась бы по базовому тарифу, а на потребление сверх норматива предлагалось вводить повышенный тариф. Эту схему ввели в семи пилотных регионах, там была норма в 50–190 кВт•ч в месяц на человека. Но инициативу "заморозили".
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