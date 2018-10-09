Социальные нормы энергопотребления: что это, зачем и когда их вводят

300 киловатт-часов в месяц - это мало?

Нет, говорят эксперты, этого вполне достаточно. Большинство домохозяйств будет укладываться в этот показатель. Сегодня средний уровень потребления составляет 220 кВт•ч в месяц.

Новости

Прочее Кому выгодна соцнорма в тарифе на электроэнергию – мнение БГЭС

Также отмечается, что список потребителей, которые приравнены к населению (например, садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, места лишения свободы), предлагается сократить, и постепенно отменить льготные тарифы для селян и квартир с электроплитами и электроотоплением.