Социальные нормы энергопотребления: что это, зачем и когда их вводят
Власти страны вернулись к идее ввести в стране социальную норму энергопотребления для населения
Инициативу введения социальной нормы энергопотребления уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак. Отметим, что в 2014 году власти уже пытались ввести такую норму. О чем идет речь и по какому тарифу придется платить, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это объём потребления электроэнергии, который оплачивается по сниженному тарифу. Электроэнергия, которая идет сверх нормы, оплачивается по более высокому тарифу.
300 киловатт-часов в месяц - это мало?
Нет, говорят эксперты, этого вполне достаточно. Большинство домохозяйств будет укладываться в этот показатель. Сегодня средний уровень потребления составляет 220 кВт•ч в месяц.
Также отмечается, что список потребителей, которые приравнены к населению (например, садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, места лишения свободы), предлагается сократить, и постепенно отменить льготные тарифы для селян и квартир с электроплитами и электроотоплением.