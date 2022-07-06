Спешите увидеть. Какие фестивали и спортивные мероприятия пройдут в Алтайском крае этим летом?

Это лето в Алтайском крае после отмены всех ковидных ограничений будет одним из самых богатых на различные мероприятия, об этом на пресс-конференции 6 июля сообщила директор Алтайтурцентра Александра Томашевич. Жители и гости региона смогут посетить спортивные праздники, музыкальные фестивали, стать участниками флешмобов и... Список очень длинный, а вкусы у всех разные, поэтому мы решили рассказать обо всех мероприятиях, чтобы вы могли выбрать те, которые будут по душе именно вам. Подробнее об этом в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Фестиваль «Кумир»

Спортивно-туристический фестиваль на бурной реке «Кумир» пройдёт в Чарышском районе с 9 по 17 июля. Его программа включает в себя соревнования по рафтингу и спортивному туризму на водных дистанциях, поход-туриаду по рекам Чарышского района. Также в рамках фестиваля пройдут экологические акции и различные конкурсы.

Петров день

Здесь же, на берегу Чарыша, в урочище Усть-Тёплая состоится праздник русского фольклора — «Петров день». Отмечать его будут четыре дня: с 13 по 16 июля. Если вы никогда не водили хороводы, давно не пели старинные песни или ещё не освоили никакого народного ремесла, обязательно приезжайте в Чарыш. А ещё гостей здесь обещают угостить блюдами традиционной кухни из свежих сельских продуктов.

Фестиваль песни на Завьяловских озёрах

Не по душе старинные песни, а праздника хочется, тогда поезжайте на Завьяловские озёра. Здесь 16 июля для туристов пройдёт летний фестиваль с концертом и салютом.

Фестиваль Because of the Beatles

Если на Завьяловских озёрах мест размещения не найдёте, а отдых в палатке — это не про вас, тогда на этих выходных можно поехать в предгорья Алтая. Там 16 июля в восьмой раз пройдёт масштабный музыкальный фестиваль Because of the Beatles.

Как отметила Александра Томашевич, после двухлетнего перерыва его проведут с особым размахом: музыкальный марафон продлится 10 часов. Ожидается, что послушать песни, которые когда-то исполняла легендарная ливерпульская четвёрка, приедет рекордное количество участников.

Перед зрителями выступят оркестр «Сибирь» и барнаульский духовой оркестр. Также на праздник приедут специальные гости из Ростова-на-Дону: трибьют группы «Секрет» — бит-квартет «Не Секрет» и участники фестивалей The Beatles в Великобритании и Бразилии группа Father McKenzie — трибьют ливерпульской четвёрки.

«Фестиваль пройдёт в формате open air, вход для всех желающих будет бесплатный. Наши туроператоры организуют доставку», — рассказала Александра Томашевич.

«Всэ будэ смачно!»

23 июля гостей ждут на фестивале вареника «Всэ будэ смачно!» в Романовском районе. Праздник будет продолжаться там пять часов. Кстати, вход на него свободный и туроператоры также обещают организовать на него доставку.

А начнётся он с яркого шествия участников к Вареничному хуторку. Там можно будет отведать фирменное угощение, варианты начинок которого перевалят за полусотню. Оценить фантазию жителей района можно будет на выставке креативных вареников. Также гости смогут проверить свою меткость в стрельбе варениками из рогатки и принять участие в конкурсе вареничных песен и шляп.

Или на Яровое, или в Сростки

На Яровом 23 июля пройдёт флешмоб по массовому лежанию на воде. Организаторы обещают также устроить пенное шоу после заплыва и фотосессию с Хабибом. 23 июля в Сростках станет заключительным днём в программе Шукшинского фестиваля. Здесь ожидают приезда известных актёров, режиссёров, писателей и артистов. Проведут тут и широкую ярмарку, и любимый всеми концерт на Пикете.

А в августе фестивали в Алтайском крае будут?

Конечно будут, и список довольно большой. С 4 по 7 августа в Смоленском районе состоится всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова. Концерт пройдёт с участием звёзд российской эстрады, запланированы спортивные состязания, творческие встречи, вечер песен и стихов, выставка-ярмарка изделий народного творчества и ремёсел.

Единственная в Сибири гонка на полужелезной и спринтерской дистанциях Altai3race пятый раз состоится на «Бирюзовой Катуни». В этом году в алтайских предгорьях она пройдёт с 19 по 21 августа.

С 24 августа по 4 сентября на «Бирюзовой Катуни» запланирован международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение». Сюда обещают съехаться самые талантливые резчики по дереву и воплотить в реальность свои смелые проекты.

27 августа в селе Павловск устроят V Международные игры по традиционным казачьим боевым искусствам «Шермиции». Зрители увидят рубку папах и фехтование клинками, метание кинжалов, казачий и рукопашный бой. Состязаться с этническими казаками могут представители любых народностей под своими флагами и в национальных костюмах.

В последние выходные августа на берегу Колыванского озера состоится международный фестиваль бардовской песни «Звенигора». В этом году среди участников ожидают не только бардов из Алтайского края, но и соседних областей, Республики Алтай и Казахстана. Здесь можно будет послушать (а при желании и исполнить) авторские песни, байки у костра, поплавать под парусом по озеру и покорить прибрежные скалы.