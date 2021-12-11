"Спутник М". Чем вакцина для детей отличается от других и какие у неё противопоказания?

Зачем прививать детей, если они болеют легко?

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Прочее "Убийцы" взрослых. Врачи на Алтае уверены, что без вакцинации детей коронавирус не победить

К сожалению, легко болеют далеко не все. По словам алтайского педиатра Натальи Шаховой, тяжёлое течение COVID-19 фиксируют даже у детей без хронических заболеваний и других факторов риска. Кроме того, с каждой новой волной пандемии увеличивается количество осложнений у детей. Об этом же уже заявляли глава крайздрава Дмитрий Попов и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Смертельных случаев среди несовершеннолетних тоже становится больше. По данным алтайского Минздрава, с начала пандемии в регионе умерло три ребёнка с диагнозом COVID-19.

Помимо этого, дети в разгар пандемии – самые активные переносчики инфекции. А потому они представляют угрозу для старшего поколения, считает главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец.

"Дети – это "убийцы" старшего поколения. Пусть они сами не так тяжело болеют, но они же переносчики. И количество социальных контактов у них в разы выше, чем у всех остальных. Цепляют на себя всё и потом несут в семью. К родителям, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Если их не прививать, то они и дальше будут разносчиками этих патологий", – подчеркнул специалист.

Поэтому медик убеждён, что прививать нужно не только подростков, но и младшие возрастные группы.