"Спутник М". Чем вакцина для детей отличается от других и какие у неё противопоказания?
Совсем скоро препарат поступит в регионы, в том числе и на Алтай
Первую большую партию вакцины "Спутник М" выпустят в гражданский оборот уже в 2021 году. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Препарат, который Минздрав зарегистрировал в ноябре, предназначен для вакцинации подростков от ковида. Медики (в том числе и алтайские) уверены, что детские прививки помогут быстрее победить пандемию. Правда, далеко не все родители согласны на укол для своего ребёнка, считая это большим риском.
О том, что собой представляет вакцина "Спутник М", есть ли у неё противопоказания и когда ею начнут прививать подростков – в материале amic.ru.
"Спутник М" – это детский вариант обычного "Спутника V", которым уже больше года вакцинируют россиян. Технология разработки и состав действующих веществ в препаратах ничем не отличаются.
"Вакцина получена биотехнологическим путём, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов. В их состав входят рекомбинантный вектор на основе аденовируса человека 26-го и 5-го серотипа, несущих ген белка S вируса SARS-CoV-2", – описывается "Спутник М" в инструкции.
Разница лишь в том, что дозировка препарата в "Спутнике М" уменьшена в пять раз. Такое решение сделало вакцину более мягкой, чтобы подростки легче её переносили.
Препарат предназначен только для детей от 12 до 17 лет, следует из инструкции.
К сожалению, легко болеют далеко не все. По словам алтайского педиатра Натальи Шаховой, тяжёлое течение COVID-19 фиксируют даже у детей без хронических заболеваний и других факторов риска. Кроме того, с каждой новой волной пандемии увеличивается количество осложнений у детей. Об этом же уже заявляли глава крайздрава Дмитрий Попов и министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Смертельных случаев среди несовершеннолетних тоже становится больше. По данным алтайского Минздрава, с начала пандемии в регионе умерло три ребёнка с диагнозом COVID-19.
Помимо этого, дети в разгар пандемии – самые активные переносчики инфекции. А потому они представляют угрозу для старшего поколения, считает главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец.
"Дети – это "убийцы" старшего поколения. Пусть они сами не так тяжело болеют, но они же переносчики. И количество социальных контактов у них в разы выше, чем у всех остальных. Цепляют на себя всё и потом несут в семью. К родителям, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Если их не прививать, то они и дальше будут разносчиками этих патологий", – подчеркнул специалист.
Поэтому медик убеждён, что прививать нужно не только подростков, но и младшие возрастные группы.
Да. Обязательные первая и вторая фаза исследований уже завершены. Без них вакцину никто бы не одобрил для гражданского применения. Именно на этих этапах проверяются главные качества препарата – безопасность и краткосрочная эффективность.
В эксперименте приняло участие 99 подростков от 12 до 17 лет. Сейчас идёт третья фаза испытаний, в которой поучаствуют 3 тысячи человек. Завершить её планируют 31 декабря 2023 года.
На основании первых двух этапов разработчики заявили, что со "Спутником М" всё в порядке.
"Клинические исследования показали, что "иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" формирует антиген – специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев (формирование антиген специфичных клеток обоих популяций Т-лимфоцитов)", – сказано в инструкции к препарату.
Другими словами, после прививки антитела образовались в девяти случаях из десяти. Кроме того, "Спутник М" создаёт в организме подростка длительный Т-клеточный иммунитет к COVID-19.
Никаких серьёзных опасных последствий укола в ходе испытаний не выявили. По словам разработчиков, поствакцинальные симптомы у подростков оказались мягче, чем у взрослых. Самыми серьёзными побочными эффектами стали повышенная температура, неприятные ощущения в месте укола и астения. В редких случаях испытуемые пожаловались на заложенность носа, головную боль и нарушения со стороны ЖКТ. Но все симптомы у привитых прошли в течение двух-трёх дней и "завершились выздоровлением без последствий", следует из инструкции.
Да. Впрочем, ничего нового в перечне нет: противопоказания примерно такие же, как и у "Спутника V": с поправкой на то, что вакцина предназначена для подростков.
Так, прививку нельзя делать ребёнку, у которого:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или препаратам с аналогичным составом;
- тяжёлые аллергические реакции в прошлом;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В этом случае прививку делают через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;
- тяжёлая аллергическая реакция на первый компонент. В этом случае вторую прививку ставить нельзя.
Если у ребёнка нетяжёлое ОРВИ или инфекционное заболевание ЖКТ, укол можно сделать после нормализации температуры.Подростков, которые страдают сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, нарушениями иммунитета и другими хроническими заболеваниями, прививать можно. Но перед уколом нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
Нет. Ребёнку до 15 лет можно поставить прививку только с письменного согласия родителя. Если подросток старше, он сам вправе решить, нужно ли ему вакцинироваться.
И власти, и разработчики препарата уже заявили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной.
Точно неизвестно. Но вполне возможно, что прививать подростков начнут уже в декабре 2021 года. По крайней мере, до Нового года в гражданский оборот выпустят не меньше 150 тысяч доз вакцины, рассказал журналистам Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что вакцинацию начнут проводить сразу "по всей России". А это значит, что небольшую часть из первой партии "Спутник М" могут поставить и в Алтайский край.
Медики уверяют, что нет. По словам педиатра Натальи Шаховой, побочные эффекты, указанные в инструкции, – это самое серьёзное, что может случиться с ребёнком после укола. Специалист рассказала amic.ru, что ни аутизма, ни других серьёзных заболеваний, которыми людей "пугают" антиваксеры, вакцина "Спутник М" вызывать не может.
Да. Россия – далеко не первая страна, которая решила распространить вакцинацию на несовершеннолетних. Скорее, мы даже отстаём: в некоторых государствах (например, на Кубе) детей прививают, начиная с двухлетнего возраста.
В США детскую вакцину зарегистрировали ещё в мае 2021 года. Там уже успели привить более 12 млн подростков. А в Китае полную вакцинацию прошло больше 85% всех несовершеннолетних. Всего детскую вакцинацию на данный момент проводят более чем в 40 странах мира.