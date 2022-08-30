Сразу несколько мини-каникул. Как россияне будут отдыхать в 2023 году?

Правительство опубликовало календарь праздников и выходных дней на 2023 год, сообщает РИА Новости. Согласно ему, новогодние каникулы будут длиться девять дней. Кроме этого, за счёт переноса праздничных дней россиян ждут несколько четырёхдневных мини-каникул. Рассказываем подробно, когда и сколько мы будем отдыхать в 2023 году, в рубрике «Вопрос-ответ».

Как будем отдыхать на новогодних каникулах?

На этот раз новогодние каникулы начнутся с субботы, 31 декабря. А продлятся они по воскресенье, 8 января. На работу большинство россиян выйдут в понедельник, 9 января.

Праздничные нерабочие дни 1 и 8 января, которые выпадают на воскресенье, решили перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Сколько дней будем отдыхать в феврале и марте?

День защитника Отечества в 2023 году выпадает на четверг. Но благодаря переносу, о котором мы уже рассказали, на этот праздник отдыхать россияне будут четыре дня подряд — с 23 по 26 февраля. Понедельник, 27 февраля, станет первым рабочим днём после мини-каникул.

На Международный женский день отдыхать будем только один день — в среду, 8 марта.

А в мае будут длинные каникулы?

На 1 Мая никаких переносов не делали. Но так как этот праздник выпадает на понедельник, отдыхать будем три дня — с субботы, 29 апреля. На работу те, кто трудятся на пятидневке, выйдут во вторник, 2 мая.

Благодаря переносу выходного дня с 8 января на 8 мая, на День Победы у россиян получатся ещё одни мини-каникулы. Они продлятся четыре дня: с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая. К работе нужно будет приступить большинству граждан со среды, 10 мая.

А ещё какие нерабочие дни будут в 2023 году?

За счёт того, что 12 июня выпадает на понедельник, выходные на День России продлятся с 10 по 12 июня.

День народного единства выпадет на субботу, поэтому в ноябре выходные тоже продлятся три дня: с 4 по 6 ноября.