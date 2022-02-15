Сретение Господне: что это за праздник и как его принято отмечать

15 февраля православные отмечают один из важнейших праздников христианства – Сретение Господе. Это один из двунадесятых праздников церковного календаря, потому что он связан с событиями жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Отмечают его на сороковой день после Рождества Христова. Что это за праздник, почему ему придают такое большое значение и как его нужно проводить, читайте в материале amic.ru.

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Сретение Господне: что это за праздник?

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Сретение в переводе с церковнославянского означает “встреча”. Согласно описанию в Евангелии от Луки, в этот день произошла встреча старца Симеона (олицетворение человечества) с Богом.

Спустя 40 дней после рождения Иисуса Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в Иерусалим — столицу Израиля. В то время женщине, которая родила мальчика, 40 дней запрещалось заходить в храм (если родилась девочка — восемьдесят дней). А после завершения этого срока семья должна была прийти в церковь с ребёнком для обряда посвящения Богу и принести очистительную жертву — годовалого ягнёнка и голубя. Таков был закон Моисея, который иудеи установили в память исхода евреев из Египта.

С сорокадневным младенцем на руках Мария и Иосиф ступили на порог храма и провели необходимый обряд. В тот момент, когда они собирались уйти, к ним подошёл древний старик по имени Симеон.

Праведник взял ребёнка на руки, обрадовался и сказал: “Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля” (Лк 2:29-32).

После этого, согласно преданию, Симеон — самый старый человек в Иерусалиме — наконец-то простился с жизнью и обрёл покой.

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Кто такой этот Симеон и как он связан с Иисусом?

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Симеон был книжником, который переводил Священное Писание с еврейского на греческий язык.

Согласно преданию, когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошёл до слов: “Се Дева во чреве приимет и родит Сына”. Книжник усомнился: как дева может родить? И решил заменить слово “дева” на слово “жена”. Но в этот момент к нему явился ангел, который запретил менять слово. Ангел сказал, что Симеон будет жить до тех пор, пока сам не увидит исполнение этого пророчества. “Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня” (Лк 2:25-26), — пишет евангелист Лука.

Согласно преданию, до встречи с Иисусом Симеон прожил 360 лет.

3

В чём смысл этого праздника?

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Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом. Её считают самой главной встречей в истории. Хотя бы раз в жизни любой человек оказывается в доме Божием — в храме. И там с каждым происходит его личное Сретение — встреча с Христом.

Кроме того, Церковь воспринимает этот праздник как встречу Ветхого Завета (в лице Симеона) и Нового Завета (Иисус Христос). Господь показал этим, что Ветхий Закон не отрицается, однако настало время, когда его должен сменить Закон Новый — исполнение которого приведёт человека в Царствие Небесное.

Для Симеона встреча с Богом была желаемой, так как избавила его от бремени земной жизни. С философской точки зрения встреча с Богом несёт освобождение и радость. И это касается каждого человека, который уверовал и впервые пришёл в храм.

4

Как празднуют Сретение?

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Сретение стало государственным праздником в Византии в VI веке. Оттуда традиция празднования распространилась по христианскому миру. В первые века в этот день славили Богоматерь, а позже — Иисуса Христа. В Сретение Господне проводят богослужения в православных храмах, служат праздничную литургию, иногда с крестным ходом, а также освящают свечи.

Этот обычай пришёл в Православную церковь от католиков. Крестными ходами с зажжёнными светильниками Римская церковь пыталась отвлечь людей от языческих праздников, которые связаны с почитанием огня. К сретенским свечам в Православной церкви относятся очень трепетно: их называют “громницы”. Считается, что освящённые в храме в этот день свечи могут защитить жилище и всех домочадцев от беды. Свечи уносят домой, хранят весь год и зажигают во время домашней молитвы.

Также на Сретение принято приглашать на обед своих родных и всем вместе возносить благодарственные молитвы Богу. При этом молиться нужно за всех людей на земле.

5

Какие народные приметы есть для этого праздника?

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В народе Сретенье также считают встречей зимы и весны. “На Сретеньев день снежок — весною дожжок”, “В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила” — такие пословицы придумали славяне для этого дня.

Считалось, что в этот день обязательно нужно много радоваться, так как уже чувствуется конец зимы и окончание жестоких холодов. В деревнях 15 февраля проводили шумные гулянья.

Также наши предки говорили, что какой выдастся погода на Сретение, такой и будет она на протяжении всей весны. Поэтому смотрели на погоду и пытались подготовиться к весеннему сезону.