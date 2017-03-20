Срок или крупный штраф. Что будет за хулиганство на транспорте?
Поправки, одобренные Госдумой, также позволяют создавать "черные списки" пассажиров, которым может быть отказано в перевозке
Госдума приняла закон, который предусматривает уголовную ответственности за хулиганство на транспорте. Что теперь грозит дебоширам в самолете, а также любителям экстрима, которые увлекаются "зацепингом", узнаете в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
К принятию этого закона депутаты Госдумы шли долгих шесть лет. Еще в 2011 году от партии "Единая Россия" поступила инициатива ужесточить наказание за хулиганство на транспорте, ослепление пилотов лазерными указками, а также наконец найти управу на "зацеперов".
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В итоге 17 марта поправки в закон были приняты в третьем, окончательном, чтении. В частности, в уголовную статью "Хулиганство" были внесены коррективы, устанавливающие ответственность за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования. Причем сюда попадают все его виды:
- железнодорожный;
- морской;
- внутренний водный;
- внутренний воздушный транспорт;
- другой транспорт общего пользования.
Под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.
Также Уголовный кодекс пополнился новой статьей, устанавливающей ответственность за "совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств".
Тут уже разговор идет о действиях, которые были совершены вне транспортного средства. Под действие этой статьи и попадают хулиганы, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов, а также "зацеперы".