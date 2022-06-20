Станет ли Telegram платным после введения Premium-подписки?

Популярный мессенджер Telegram запустил Premium-подписку. Теперь пользователям предлагают платить деньги за некоторые функции приложения. Об этом 19 июня объявили в своём блоге разработчики Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров назвал такое решение неизбежным: пользователей стало так много, что на поддержку и развитие теперь нужны деньги.

Значит ли это, что вскоре у нас отберут привычные функции, а вернуть их можно будет только за деньги? О том, как будет работать Premium-подписка и за что разработчики предлагают заплатить, — в материале amic.ru.

Правда ли, что Telegram теперь платный? Нет. Все существующие функции останутся для пользователей бесплатными, подчеркнули разработчики. Поэтому не переживайте — денег за переписки с родственниками или пользование рабочим чатом с вас брать никто не будет. Более того, платные подписки для того и вводят, чтобы Telegram как можно дольше оставался бесплатным для обычных людей, уточнили в блоге компании. «Вклад подписчиков позволит и дальше развивать и совершенствовать Telegram, чтобы он оставался бесплатным, независимым и ориентированным на пользователя», — говорится в сообщении. В чём тогда смысл Premium-подписки? Для платных подписчиков разработчики ввели дополнительные функции. Заплатив, пользователи смогут обойти некоторые ограничения, которые уже существуют в Telegram. Судя по тому, какие именно дополнения пообещали по подписке, вводится она скорее не для обычных пользователей, а для бизнеса. Premium будет полезен командам, которые используют все возможности приложения в своей работе. Например, ведут крупный канал. За что в Telegram теперь придётся платить? Купив Premium-подписку, пользователь сможет: загружать файлы объёмом до 4 Гб (бесплатно можно загружать лишь файлы до 2 Гб каждый); скачивать файлы на максимальной скорости; подписаться более чем на тысячу каналов; создавать до 20 папок, где уместится до 200 чатов; подключить четвёртый аккаунт в приложении — сейчас с одного устройства можно войти лишь в три; распознавать полученные голосовые сообщения в виде текста; отключить рекламу, которая показывается в больших каналах; отправлять уникальные стикеры и реакции; получить в профиль значок Premium-подписчики. Сколько стоит подписка? Стоимость Premium-подписки составит 449 рублей в месяц. Как оформить Premium-подписку? Пока это могут сделать только владельцы iPhone: в iOS можно оплатить подписку. А вот в Play Store возможность оплачивать покупки сейчас отключена для пользователей из России. Поэтому те, кто привык к Android, купить подписку Telegram не смогут. Решится ли этот вопрос, пока неизвестно.