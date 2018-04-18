Стоит ли покупать саженцы малины и крыжовника с распустившимися почками

Нужно ли покупать саженцы с распустившимися почками?

Действительно, очень многие предпочитают покупать растения, у которых уже распустились почки - выглядят они симпатичнее своих "спящих" собратьев. Но специалисты советуют все же отдать предпочтение тем саженцам, у которых почки не распустились.

Дело в том, что растения, которые проросли, сложнее сохранить до посадки. Молодые побеги очень уязвимы. И при посадке в открытый грунт могут погибнуть даже от небольшой минусовой температуры.

Кроме того, саженцы с распустившимися почками, а порой уже и с длинными побегами или бутонами, уже израсходовали запас питательных веществ, необходимый для укоренения, а побеги, выросшие при искусственном освещении, после высадки в открытый грунт получат ожог ультрафиолетом. А в нашем регионе морозы возможны и в июне.