Страшный взрыв и заявление патриарха: что произошло за новогодние выходные
Рассказываем вам о самых важных новостях продолжительных выходных
Вот и подошли к концу новогодние каникулы. Сегодня, 9 января, большинство россиян вышли на работу. Рассказываем главные новости прошедших длинных выходных для тех, кто был в эти дни вне информационного поля.
Самой страшной новостью накануне Нового года в России стало обрушение подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске утром 31 декабря. По официальной версии, причиной произошедшего стал взрыв газа. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Вся страна с замиранием сердца в течение всех праздников следила за новостями о спасательной операции МЧС, а также за состоянием здоровья 11-месячного мальчика, которого извлекли из-под завалов обрушившегося дома. По последним данным, мальчик пришел в создание и начал дышать самостоятельно.
Фото: novostigoda.ru
В новогодние каникулы из жизни ушли несколько знаменитых и талантливых людей. В их числе — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Иван Бортник. Он скончался 4 января в возрасте 79 лет. 6 января в Москве умер советский и российский актер, кинорежиссер, продюсер Юрий Кашнерев. Ему был 81 год. 7 января скончался российский писатель, ученый и философ Николай Лисовой. 6 января в результате продолжительной болезни скончалась участница одного из сезонов "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева.
Фото: rodina.news
4 января Украина заявила, что планирует осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей. Напомним, 25 ноября в Керченском проливе произошел инцидент с участием украинских военных кораблей. Нарушившие госграницу судна были задержаны погранслужбой ФСБ РФ. Глава Украины Петр Порошенко на фоне произошедшего ввел в стране военное положение, действовавшее до 26 декабря, а также запретил въезд в страну мужчинам-россиянам.
Фото: 24smi.org
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не становиться зависимыми от гаджетов, так как это может привести к "вселенскому контролю над человеческим родом".
"Что такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, он не может жить без употребления алкоголя. Наркотики, гаджеты — вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу: нет расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения. Ну что может быть лучше", — сказал патриарх.
Фото: 24ri.ru
С 1 января в стране вступило в силу множество законов, которые изменят жизнь россиян кардинальным образом. В их числе — пенсионная реформа, рост НДС и многое другое. Подробнее о них читайте в наших обзорах: Какие товары и услуги подорожают в России в связи с повышение НДС; Какие налоговые изменения ждут россиян в 2019 году; Что изменится в жизни россиян с января 2019 года.
Фото: vk.com/barntram
Фото: kinobusiness.com
Картина "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" стала самой кассовой отечественной комедией за историю кинопроката в России и СНГ. По данным на 8 января, фильм собрал в прокате почти 1,4 млрд рублей.