Страшный взрыв и заявление патриарха: что произошло за новогодние выходные

Заявление патриарха Кирилла



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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян не становиться зависимыми от гаджетов, так как это может привести к "вселенскому контролю над человеческим родом".

"Что такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, он не может жить без употребления алкоголя. Наркотики, гаджеты — вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу: нет расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения. Ну что может быть лучше", — сказал патриарх.