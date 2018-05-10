Стрельба в новосибирском колледже: что произошло и в чем причина трагедии
Студент первого курса новосибирского колледжа во время занятий ранил однокурсника
В четверг, 10 мая, произошла трагедия в Новосибирской области. Студент первого курса Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий пришел на занятия с ружьем. Из-за чего произошла трагедия, сколько человек пострадало и кто занимается расследованием дела, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Он погиб. После происшествия нападающий покончил жизнь самоубийством.
Причины трагедии следствию еще предстоит установить. Однако в интернете пользователи пишут, что пострадавший "часто донимал" молодого человека. Речь идет о студенте, который получил ранение.
Также в комментариях отмечают: "Кто в классе был, в окна прыгали. Вроде кто-то ноги сломал".
Следователи проводят множество экспертиз и выясняют обстоятельства произошедшего – как подросток смог завладеть оружием, что стало мотивом для расправы и ряд других фактов.
По данным СМИ, 17-летний студент, который открыл стрельбу, две недели не приходил на занятия.
Также сообщаются подробности происшествия. Как пишет телеграм-канал Mash, погибший пронёс ружьё в стены учреждения в рюкзаке. Оно находилось в разобранном виде. Охранника на момент нападения на посту не было. Студент опоздал на занятие, собрал огнестрельное оружие, вошел в класс и начал стрелять из охотничьего ружья.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в новосибирском колледже по статье "Покушение на убийство", сообщается на сайте ведомства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета расследование этого уголовного дела.
"Необходимо дать принципиальную оценку произошедшему, установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления", - заявил Бастрыкин.