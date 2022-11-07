Стройки и кадры. Попов рассказал, сколько денег получит алтайская медицина в 2023-м и куда их потратят

Совокупный бюджет медицинской отрасли Алтайского края в 2023 году превысит 55 млрд рублей. Об этом в ходе интернет-форума сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, ссылаясь на проект закона «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Эта сумма превышает ту, которую планировали год назад (до корректировок в течение года) потратить в 2022-м. Но в этот раз на здравоохранение намерены выделить меньше из краевого бюджета и больше — из средств ОМС.

Кроме того, Попов объяснил, куда хотят потратить деньги.

Лекарства, кадры и ремонты

Проектом краевого бюджета на отрасль «Здравоохранение» (за счёт средств краевого и федерального бюджетов) в 2023 году предусмотрено 13,2 млрд рублей, сообщил Попов. По его словам, большую часть этих денег потратят на территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи.

«Предусмотренные средства будут направлены на финансовое обеспечение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в сумме 9,28 млрд рублей, при этом ожидаемый прирост территориальной программы за счёт средств краевого бюджета планируется на уровне 4,7% по сравнению с 2022 годом (8,86 млрд рублей)», — сообщил министр.

Часть этих денег пойдёт на региональные инициативы в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также на бесплатные лекарства для льготников.

Кроме того, средства потратят на меры по борьбе с кадровым дефицитом. Напомним, в 2022 году в Алтайском крае ввели ряд выплат и других способов поддержки, чтобы привлечь и удержать в профессии молодых специалистов.

0,8 млрд рублей из этой суммы планируют выделить на реализацию краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) и капремонт медицинских объектов.

О том, что в Алтайском крае отремонтировали и построили по КАИП в 2022-м, читайте в материале amic.ru.

Кстати, в прошлом году проект краевого бюджета предусматривал больше денег на медицину. В ноябре 2021-го Попов рассказал ТАСС, что в 2022 году (без учёта возможных корректировок) планировалось выделить на здравоохранение 15 млн рублей.

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Амбулатории, поликлиники и ФАПы

А вот финансирование отрасли за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличится по сравнению с 2022 годом. На 2023-й планируется выделить 42,2 млрд рублей, сообщил Попов.

«Предусмотренные средства будут направлены на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. За счёт средств обязательного медицинского страхования финансовое обеспечение территориальной программы на 2023 год превышает уровень 2022 года на 10,2% (38,3 млрд рублей)», — написал министр.

По словам чиновника, деньги, которые выделят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», направят на новое оборудование для центральных районных больниц (ЦРБ) и специализированных барнаульских клиник.

Кроме того, в Алтайском крае продолжат строить новые медицинские объекты. Попов сообщил, что в 2023-м в регионе планируют открыть девять новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и четыре амбулатории. Кроме того, начнётся строительство поликлиник: одну будут возводить в Смоленском районе, а два крупных межрайонных объекта — в Камне-на-Оби и Алейске.

Кстати, о том, что в Алтайском крае планируют построить и отремонтировать, Попов частично говорил в большом интервью для amic.ru. Почитать его можно здесь.

Напомним, проект бюджета Алтайского края на 2023 год пока принят только в первом чтении. Причём голосование прошло очень непросто. Нашлось немало тех, кто недоволен документом. О том, почему бюджет устраивает далеко не всех, читайте в материале amic.ru.