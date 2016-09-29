Стыдно, когда видно: какие скандалы окружают имя фотографа Джока Стерджеса?

Какие скандалы окружают имя фотохудожника?

Спорная тематика работ Джока Стерджеса впервые привлекла внимание сотрудников ФБР еще в 1990 году. Тогда в его студию в Сан-Франциско ворвалась полиция и агенты федерального бюро. Они конфисковали компьютер, фотоаппараты, негативы и готовые снимки. Тогда художественное сообщество США и Европы встало на защиту фотографа, и спустя год Совет по соблюдению законности принял решение о неправомерности действий полиции и ФБР, а суд Сан-Франциско решил не выносить мастеру никаких обвинений.

Эта шумиха принесла Стерджесу невероятную славу: он начал активно издавать альбомы, принимать участие в выставках и продавать фотографии.

Новая волна негатива по поводу работ фотографа не заставила себя ждать – во второй половине 1990-х годов против него уже выступили протестантские общины США, активисты которых пикетировали магазины книг и требовали уничтожить фотоальбомы. Пуритане обращались в суд с требованием запретить фотографии Джока Стерджеса, на которых "лица моложе 17 лет осуществляют неприличные действия".

Первая его выставка в России также омрачилась протестами. Напомним, что омбудсмен Анна Кузнецова попросила прокуратуру проверить фотовыставку "Без смущения". А член Общественной палаты Антон Цветков вместе с членами своей организации "Офицеры России" заблокировал вход в "Центр фотографии имени братьев Люмьер", где разместилась экспозиция, мотивировав это тем, что фото оскорбляют достаточно большое количество жертв педофилии, проживающих в стране. После от своих слов Цветков отказался.

Читайте также: Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за выставки "Без смущения"