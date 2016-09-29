Стыдно, когда видно: какие скандалы окружают имя фотографа Джока Стерджеса?
Хрупкая красота или детская порнография: кто и почему бойкотировал выставки скандального фотографа Джока Стерджеса?
"Детская порнография" – такими словами описала московскую фотовыставку "Без смущения" Джока Стерджеса новый детский омбудсмен Анна Кузнецова. Куратор "Центра фотографии имени братьев Люмьер", где разместилась экспозиция, Наталья Григорьева, так же, как и сам фотограф, с таким определением не согласна. Пока разгоревшийся спор вокруг работ американца продолжает набирать обороты, редакция Amic.ru решила выяснить, кто такой Джок Стерджес и окружали ли его имя другие скандалы.
Спорная тематика работ Джока Стерджеса впервые привлекла внимание сотрудников ФБР еще в 1990 году. Тогда в его студию в Сан-Франциско ворвалась полиция и агенты федерального бюро. Они конфисковали компьютер, фотоаппараты, негативы и готовые снимки. Тогда художественное сообщество США и Европы встало на защиту фотографа, и спустя год Совет по соблюдению законности принял решение о неправомерности действий полиции и ФБР, а суд Сан-Франциско решил не выносить мастеру никаких обвинений.
Эта шумиха принесла Стерджесу невероятную славу: он начал активно издавать альбомы, принимать участие в выставках и продавать фотографии.
Новая волна негатива по поводу работ фотографа не заставила себя ждать – во второй половине 1990-х годов против него уже выступили протестантские общины США, активисты которых пикетировали магазины книг и требовали уничтожить фотоальбомы. Пуритане обращались в суд с требованием запретить фотографии Джока Стерджеса, на которых "лица моложе 17 лет осуществляют неприличные действия".
Первая его выставка в России также омрачилась протестами. Напомним, что омбудсмен Анна Кузнецова попросила прокуратуру проверить фотовыставку "Без смущения". А член Общественной палаты Антон Цветков вместе с членами своей организации "Офицеры России" заблокировал вход в "Центр фотографии имени братьев Люмьер", где разместилась экспозиция, мотивировав это тем, что фото оскорбляют достаточно большое количество жертв педофилии, проживающих в стране. После от своих слов Цветков отказался.
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Куратор "Центра фотографии имени братьев Люмьер" Наталья Григорьева, где открылась выставка, убеждена, что представленные фотографии не являются детской порнографией.
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