Субсидированные билеты в Крым: сколько стоят и где их купить в Барнауле
Рассказываем, будет ли возможность у жителей Алтайского края приобрести эти билеты и когда можно купить их по спецтарифу
Росавиация опубликовала перечень авиамаршрутов, которые будут субсидироваться из федерального бюджета в 2018 году. В настоящее время прямых рейсов из Барнаула в Симферополь по льготной цене нет. Кто может купить такие билеты, будет ли возможность у жителей Алтайского края приобрести их и когда можно купить билеты по спецтарифу, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Точно не всем желающим воспользоваться привлекательной ценой. Обычно количество таких билетов ограничено.
"Субсидированных билетов не так много. Кому-то повезет, кому-то нет. Обычно на каждый рейс есть лимит льготных билетов", - говорит Александр Смирнов.
По данным Росавиации, по программе субсидирования перевозок в Симферополь (из городов РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) полеты осуществляются по 26 маршрутам, льготные билеты доступны более 114,3 тыс. пассажиров.
Для приобретения билета следует предъявить документы, удостоверяющие:
- личность пассажира;
- его возраст и гражданство;
- социальный статус льготника.