Субсидированные билеты в Крым: сколько стоят и где их купить в Барнауле

Росавиация опубликовала перечень авиамаршрутов, которые будут субсидироваться из федерального бюджета в 2018 году. В настоящее время прямых рейсов из Барнаула в Симферополь по льготной цене нет. Кто может купить такие билеты, будет ли возможность у жителей Алтайского края приобрести их и когда можно купить билеты по спецтарифу, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Кто может купить субсидированные билеты? Возможность купить билеты дешевле, чем обычно, есть не у всех жителей нашей страны. Так, билеты по спецтарифу могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

2 Если мне 23 года, я могу купить льготный билет? Нет, не можете. Субсидированные билеты могут купить только те, кому на момент перелета не исполнилось 23-х лет.

3 Можно ли полететь в Симферополь из Барнаула по субсидированному билету? Скорее всего, нет. Сейчас Барнаула нет в списке городов, которые осуществляют такие перелеты. Жители краевой столицы смогут воспользоваться спецтарифом с вылетом из Новосибирска.

4 Но барнаульцы могут купить субсидированный билет? Да, смогут. "В настоящее время мы не осуществляем продажу таких билетов. Еще нет спроса. Купить такие билеты можно в авиакомпаниях", - рассказал порталу Amic.ru генеральный директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов.

5 Сколько стоит субсидированный билет? Например, билеты в Симферополь в мае на ребенка будут стоить 10 тысяч рублей туда-обратно, для взрослых (до 22 лет включительно) 13 тысяч. А обычный билет на одного взрослого туда-обратно (без скидки) обойдется почти в 18,5 тысяч рублей. Это цена на май. Обычно уже в июне цены поднимаются, отмечают эксперты.

6 Билетов хватит всем? Точно не всем желающим воспользоваться привлекательной ценой. Обычно количество таких билетов ограничено. Новости

Прочее Отдых недорого: полетят ли в Египет после открытия рейсов в Каир "Субсидированных билетов не так много. Кому-то повезет, кому-то нет. Обычно на каждый рейс есть лимит льготных билетов", - говорит Александр Смирнов. По данным Росавиации, по программе субсидирования перевозок в Симферополь (из городов РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) полеты осуществляются по 26 маршрутам, льготные билеты доступны более 114,3 тыс. пассажиров.

7 А вообще будут прямые рейсы из Барнаула в Симферополь? Должны быть. В 2017-м в начале апреля из Барнаула уже летали прямые рейсы в Крым. В 2018-м рейсы должны поставить уже в конце этой недели.

8 На какие даты можно купить льготный билет? Субсидированные авиабилеты в Симферополь продаются с 15 мая по 30 ноября 2018 года в 61 городе России.