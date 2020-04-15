Свадьба во время пандемии. Можно ли жениться и разводиться?
Коронавирус приведет к свадебному буму летом
Пандемия коронавируса изменила планы сотни молодоженов Алтайского края, которые хотели пожениться весной 2020. Из-за ограничительных мер более 600 пар уже перенесли свадьбы на лето, рассказала Оксана Грохотова, начальник управления юстиции Алтайского края. Так можно ли зарегистрировать брак во время пандемии, как быть тем, у кого свадьба в мае, и возможно ли провести эту процедуру онлайн – читайте в материале amic.ru.
В режиме сокращенного времени приема граждан. Если вы хотите зарегистрировать рождение ребенка, смерть близкого человека, подать заявление на регистрацию брака или развода, нужно предварительно записаться через портал "Госуслуги" и прийти в назначенное время. Сейчас прием осуществляется только с 8:00 до 12:00. Однако сотрудники работают полный рабочий день.
Если есть возможность перенести сроки расторжения брака, то терпите. А если нет – развод зарегистрируют. По статистике, разводов в крае стало меньше. В марте 2020 произошло снижение числа разводов по отношению к прошлому году на 15%. Если в марте 2019 их было 870, то в марте 2020 уже 738. В апреле 2020 года снижение количества расторжения брака объективно меньше, потому что многим супругам предлагают обратиться позже, когда режим самоизоляции закончится.