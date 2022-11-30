Тарифы ЖКХ, иноагенты и приёмные дети. Что изменится в жизни россиян в декабре 2022 года?

До Нового года остался всего месяц. Но это вовсе не означает, что в 2022-м нас уже не ждут никакие изменения. Наоборот, под конец года власти усилили свою работу и подготовили сразу несколько важных нововведений. Например, уже с декабря мы будет платить за «коммуналку» по новым тарифам. А для тех, кого признали иноагентами, ввели ряд серьёзных ограничений.

О самых важных изменениях, которые ждут нас в декабре 2022 года, — в карточках amic.ru.

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 декабря по всей стране внепланово пересчитают тарифы ЖКХ. Это будет уже вторая индексация за год: 1 июля власти провели традиционное повышение тарифов. Впрочем, в этот раз подорожание будет куда серьёзнее: Минэкономразвития установило предельный уровень индексации на отметке 9%.

В министерстве пояснили: вынужденная индексация требуется, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы ЖКХ, сохранить качество услуг и развивать инфраструктуру по всей стране.

Известно, что подорожают все основные статьи расходов по ЖКХ: газ, электричество, вода и теплоснабжение. Какими именно будут новые тарифы, в регионах решат отдельно. Кстати, в Алтайском крае на данный момент известны далеко не все новые расценки.

О том, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в регионе, читайте в материале amic.ru.

В Минэкономразвития уже подсчитали, что в среднем по стране ежемесячный коммунальный платёж вырастет примерно на 324 рубля.

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Экономика Насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря в Алтайском крае и зачем их повышать?

Закон об иностранных агентах

В декабре вступают в силу новые поправки в нашумевший закон об иноагентах. Ограничений для тех, кто получил (ну или получит в будущем) этот статус, теперь станет ещё больше.

Так, иноагентам фактически запретили производить любой контент для детей. Авторы смогут продавать свои произведения только с маркировкой «18+», да ещё и в непрозрачной упаковке. Также иностранным агентам отныне запрещается заниматься просветительской и педагогической деятельностью.

Трудиться на госслужбе и в муниципальных органах больше тоже не получится. Как и в органах внутренних дел: иноагентов уволят из ФСБ, ФСИН, таможни, противопожарной службы и других ведомств.

Предпринимателям-иноагентам также запретят участвовать в госзакупках.

В общем, список новых ограничений очень большой. Ознакомиться с полным перечнем можно здесь.

Новый перечень «секретной» информации

А ещё в России появился большой перечень видов информации, которую теперь запрещено собирать в интересах иностранца. В противном случае вас ждёт статус иноагента (и новые ограничения, конечно же). Почти все виды данных касаются военной и военно-технической деятельности в России.

ФСБ опубликовало приказ и список «секретной информации» ещё в середине ноября. Туда попали аналитика и прогнозы по военно-политической обстановке, сведения о гражданской и территориальной обороне, дислокации военных объектов и формирований, информация о прохождении россиянами военной службы, данные о мобилизации и многое другое.

Всего в списке 60 пунктов. В ФСБ решили, что вся эта информация может быть использована против России. Так что собирать её в интересах иностранных граждан, властей и организаций отныне запрещено.

Приоритет для приёмных детей

Дети, которые воспитываются в семье опекунов, с декабря получат приоритетное право на зачисление в школы и детсады, где уже учатся их братья и сёстры. Напомним, такая норма уже давно существует для родных детей. Если у ребёнка в школе учится брат или сестра, он получает преимущество при зачислении, чтобы они учились вместе.

Случай с приёмными детьми был исключением — они приоритета не получали. Теперь законодатели исправили этот недостаток.

«В настоящее время такое право есть только у братьев и сестёр. А в семьях приёмных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве. В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребёнка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто‑то из его семьи. Приёмным родителям не придётся рано утром развозить детей в разные места», — пояснил поправку спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Электронный полис ОМС

Бумажный полис ОМС больше не обязательно приносить с собой в медучреждение. С декабря пациентам достаточно будет показать в регистратуре паспорт, чтобы получить медицинские услуги.

Дело в том, что полисы переводят в «цифру». Теперь этот документ будет технически упакован в аккуратный штрихкод, который можно просто показать со смартфона. Кстати, если у вас уже есть бумажный полис, ничего делать не нужно: он сам автоматически станет электронным.

Хаммамы и солярии в квартирах

А жители многоквартирных домов теперь смогут обзавестись собственным хаммамом, солярием или даже мини-сауной. Теперь всё это можно установить прямо у себя в квартире без каких-либо последствий. В приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» внесены изменения.

Впрочем, речь идёт только об индивидуальных кабинах, специально предназначенных для установки в квартирах. Эксперты подчёркивают, что современные многоквартирные дома уже давно позволяют устанавливать у себя небольшие хаммамы или солярии. Так что в МЧС просто узаконили эту норму.

На всякий случай напоминаем: организовывать в квартире полноценную баню или сауну по-прежнему нельзя.

Открытые госорганы

Государственные и муниципальные органы и подведомственные им организации по всей стране обяжут вести официальные страницы в социальных сетях. В Госдуме полагают, что такой закон позволит россиянам получать достоверную информацию о деятельности властей из первых рук.

Впрочем, большинство ведомств давно ведут свои соцсети. Но теперь норму закрепили официально. Под «соцсетями» в законе понимают «ВКонтакте» или старые добрые «Одноклассники».

«Повышение открытости будет способствовать лучшему информированию граждан, получению обратной связи», — прокомментировал нововведение Вячеслав Володин.

Так что где бы вы теперь ни жили, точно сможете поставить «лайк» своему мэру или главе района.

Новые функции на «Госуслугах»

На «Госуслугах» в декабре появится сразу несколько новых функций. Портал расширяет свои возможности для россиян.

Пожалуй, самое главное — теперь можно будет встать на налоговый учёт. Сделать это удалённо можно было и раньше, однако с «Госуслугами» всё будет проще, утверждают законодатели. Но для этого вам обязательно понадобится электронная подпись.

Кроме того, через сайт госуслуг теперь будут оформлять техосмотр самоходных машин, регистрировать права на недвижимость, принимать декларации по НДФЛ, делать выписки из государственного лесного реестра, а также оформлять лицензии и разрешения.

А что ещё изменится?

В России начнёт действовать единая государственная система по вопросам градостроительной деятельности. Власти, застройщики и другие участники строительной отрасли смогут получать актуальную информацию из этой базы данных.

С 1 декабря карта болельщика (Fan ID) будет необходима для посещения абсолютно всех матчей Российской премьер-лиги. Оформить карту можно на «Госуслугах».

Мобилизованных, контрактников и добровольцев с декабря освободят от уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов на безвозмездно полученное имущество.